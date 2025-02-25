Криптонеобанк Infini постраждав від злому на $49 млн — Finance.ua
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Криптонеобанк Infini постраждав від злому на $49 млн

Криптовалюта
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Криптонеобанк Infini постраждав від злому на $49 млн
Криптонеобанк Infini постраждав від злому на $49 млн
Криптовалютний необанк Infini постраждав від хакерської атаки, внаслідок якої проєкт втратив 49 млн USDC. Про це повідомили експерти Cyvers.
Вони зазначили, що раніше хакер розробляв смартконтракт для проєкту Infini, а після завершення роботи таємно зберіг за собою права адміністратора. За даними Cyvers, зловмисник здійснив атаку через 100 днів після кінця взаємодії з Infini.
«Він профінансував свою адресу через Tornado Cash, надіслав невелику транзакцію в Ethereum для оплати газу і здійснив експлойт, вивівши всі кошти», — йдеться в заяві.
У Lookonchain додали, що хакер обміняв 49,5 млн USDC на DAI та купив 17 696 ETH, а згодом переказав активи на новий гаманець.
Засновник Infini під псевдонімом Christian у X (раніше Twitter) повідомив, що з ліквідністю на платформі все в порядку. Він сказав:
«Ми можемо повністю компенсувати втрати, і зараз активно відстежуємо переміщення коштів».
Нагадаємо, увечері 21 лютого 2025 року криптоіндустрія зіткнулася з найбільшою за всю історію атакою на централізовану біржу.
За матеріалами:
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