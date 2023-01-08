Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки — Finance.ua
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Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки

Криптовалюта
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Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки
Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки
Криптовалютні біржі завершили рік з показником обсягу торгів, близькими до грудня 2020 року. Тоді біткоїн уперше подолав позначку в $20 000.
За даними The Block, наприкінці 2022 року обсяги торгів на криптобіржах упали на найнижчі рівні за останні два роки.
Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки
Семиденна ковзна середня обсягів торгів на криптобіржах досягла $352,6 млн, що на 47,6% менше, ніж у листопаді цього року.
Також у 2022 році вартість багатьох криптовалют значно впала. Наприклад, на кінець року біткоїн торгувався на рівні близько $16 000, на початку року — $47 000.
Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки
Крах криптовалютної біржі FTX, яка 11 листопада подала заяву про банкрутство відповідно до глави 11, сприяв майже 50% зниженню обсягів на ринку криптовалют. За даними CoinMarketCap, вартість внутрішнього токена FTX впала на 96% після подачі заяви про банкрутство.
Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки
Крім цього, аналітики The Block відзначили зниження торгів NFT-токенами, у яких обсяги торгів падають під кінець року другий рік поспіль.

Крипторинок: розвиток у 2022 та тренди 2023

За матеріалами:
cryptomisto
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