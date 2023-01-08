Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки — Finance.ua

Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки Сьогодні 07:34 — Криптовалюта

Криптобіржі завершили 2022 рік із найнижчим обсягом торгів за останні 2 роки

Криптовалютні біржі завершили рік з показником обсягу торгів, близькими до грудня 2020 року. Тоді біткоїн уперше подолав позначку в $20 000.

За даними The Block, наприкінці 2022 року обсяги торгів на криптобіржах упали на найнижчі рівні за останні два роки.

Семиденна ковзна середня обсягів торгів на криптобіржах досягла $352,6 млн, що на 47,6% менше, ніж у листопаді цього року.

Також у 2022 році вартість багатьох криптовалют значно впала. Наприклад, на кінець року біткоїн торгувався на рівні близько $16 000, на початку року — $47 000.

Крах криптовалютної біржі FTX, яка 11 листопада подала заяву про банкрутство відповідно до глави 11, сприяв майже 50% зниженню обсягів на ринку криптовалют. За даними CoinMarketCap, вартість внутрішнього токена FTX впала на 96% після подачі заяви про банкрутство.

Крім цього, аналітики The Block відзначили зниження торгів NFT-токенами, у яких обсяги торгів падають під кінець року другий рік поспіль.

cryptomisto За матеріалами:

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