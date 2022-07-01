Крипто-NFT: як створити, продати й допомогти Україні — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Крипто-NFT: як створити, продати й допомогти Україні Вчора 15:32 — Фінтех і Картки

Усі чули про біткоін. А як щодо NFT? Це наступна тема, що широко обговорюється, у криповалютному світі. Незважаючи на те, що NFT зазнає критики, використовуючи їх велика кількість людей допомагає Україні протистояти вторгненню росії. Як і криптовалюти загалом.

Так нещодавно найбільша європейська біржа WhiteBIT купила статуетку Kalush Orchestra за $900 тис. у криптовалюті, відправивши виручені кошти на допомогу ЗСУ. А криптофонд від Мінцифри зібрав уже понад $60 млн.

У цій статті ми розповідаємо, що таке NFT, як їх створити, та як вони допомагають Україні.

Що таке NFT?

Якщо коротко, то це невзаємозамінний токен, який підтверджує право на володіння чимось. Наприклад, ілюстрацією чи музичним твором. Щоб зрозуміти, що означає невзаємозамінний, уявіть банкноту в 10 доларів. Ви можете обміняти її на будь-яку іншу банкноту з тим самим номіналом. Її вартість та функція не змінилися. Це приклад взаємозамінного активу. А NFT-токен неможливо замінити на інший такий самий. Це як обручка, зроблена на замовлення, — ні в кого більше немає такої.

Біткоін, до речі, теж взаємозамінний, незважаючи на те, що за біткоіном і NFT стоїть одна й та сама технологія — блокчейн. Це означає, що інформація про токен та його власника записуються в реєстр, і ніхто не може підробити або видалити дані. Саме тому NFT набули такої популярності. Це надійний захист документів та творів цифрового мистецтва від плагіату. Давайте підемо ще далі.

NFT — це не сам об’єкт, а тип цифрового сертифіката, у якому зазначено, що людина A на даний час володіє файлом B, розташованим за інтернет-адресою C. Такий токен тепер не можна замінити, тому що він є частиною блокчейна. Усі транзакції публічні та реєструються в цифровому реєстрі.

Блокчейн — це складна децентралізована система, тому неможливо «непомітно» передати NFT ще комусь без авторизації. Транзакція в будь-якому випадку буде збережена в блокчейні. Це означає, що оригінальність зображення або іншого цифрового об’єкта можна підтвердити за допомогою NFT. Саме тому навколо незваємозамінних токенів такий ажіотаж, особливо серед цифрових художників. Тепер вони отримали надійний спосіб захисту авторських прав.

Скільки коштує NFT?

Незамінні токени не мають єдиної поточної ринкової ціни, як, наприклад, біткоін або долар.

Ринок NFT схожий на звичний нам арт-ринок. Є всесвітньо відомі митці, за картини яких пропонують мільйони. Але є й любителі, які завищують ціну та, в деяких випадках, можуть продати свої роботи, якщо знайдеться покупець. Усе те ж саме стосується NFT.

У березні 2021 року NFT вперше було продано на аукціоні Christie’s за $69,3 млн. Це була робота американського художника Beeple «Everydays: the First 5000 Days» — величезний колаж із 5000 окремих цифрових зображень. Декілька NFT набагато меншого формату із серії CryptoPunks вже зібрали понад мільйон доларів кожен. А нещодавно невідомий благодійник пожертвував українській армії CryptoPunk № 5364 вартістю $141,6 тисяч.

Мінцифри також використовує NFT для того, щоби допомогти постраждалим українцям та розповісти правду про воєнні злочини росії. Так було запущено перший у світі NFT-музей війни. На сайті українські художники виставляють свої роботи, які можна придбати у вигляді NFT-токену. Музей зібрав уже понад $600 тисяч на підтримку України. Ви також можете придбати NFT та допомогти українській армії.

Як створювати, купувати та продавати NFT?

Для того, щоб перетворити свою цифрову роботу на NFT, потрібно скористатися спеціальним сайтом. Наприклад, OpenSea, Rarible, Nifty Gateway, Zora та Superrare. Платформа додає програмний код NFT до блокчейну. Центральним компонентом такого токена є метадані: назва NFT, опис та інтернет-адреса з об’єктом, на який посилається NFT. На майданчиках зазвичай є покрокова інструкція зі створення невзаємозамінного токена.

Публікація NFT на платформах платна. Щоб записати токен у блокчейн, потрібна обчислювальна потужність. На крипто-сленгу це називається «плата за газ». Для цього вам потрібно придбати Ethereum, тому що здебільшого платформи використовують цю криптовалюту. Продавати NFT ви також будете за ефір, який зберігатиметься на криптовалютному гаманці. Тобто, якщо ви все-таки вирішили створити та опублікувати свій NFT, вам потрібно мати деяку кількість ефіру.

Як придбати Ethereum?

Найпростіший спосіб — скористатися P2P-платформою. Це дуже швидко й не потребує тривалого ознайомлення з торговими інструментами, як на біржі. Вам не потрібно надавати свої особисті дані та сплачувати комісію за угоду.

Наприклад, на Bitcoin Global ви можете купити ефір за гривню за допомогою PayPal або з картки українського банку. Крім ефіру, доступні біткоін, Tether, TRON і HOGE. Усе, що вам потрібно, зареєструватися за допомогою електронної пошти та відгукнутися на оголошення про продаж. На Bitcoin Global угоди відбуваються безпосередньо між користувачами. Це означає, що ви можете вибрати найкращі умови, а платформа, своєю чергою, захистить ваші кошти.

Також можна створити власне оголошення про купівлю або продаж, встановивши потрібні параметри. А також зайнятися трейдингом, заробляючи на зміні курсу.

Після того, як ви купили Ethereum, вам потрібно перевести його зі свого гаманця Bitcoin Global на гаманець платформи для створення NFT. Тепер ви зможете заплатити та опублікувати роботу. У разі продажу токена переведіть отриманий ефір назад на Bitcoin Global і обміняйте його на гривню або іншу криптовалюту. Наприклад, на Tether.

Android. Tether (USDT) — це стейблкоін, який прив’язаний у співвідношенні 1:1 до курсу долара США. Власне кажучи, це цифровий долар. Його курс не коливається, як у біткоіна та ефіріума, тому вигідно переводити гривню в USDT, тим самим захищаючи свої заощадження від інфляції. Зробити це можна в мобільному додатку для iOS

Детальні інструкції з купівлі та продажу криптовалюти на Bitcoin Global шукайте в розділі «Інструкції» на сайті. А також на YouTube-каналі Bitcoin Global.

Bitcoin Global За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.