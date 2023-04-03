Кросовери Genesis будуть використовувати обличчя власника автомобіля замість ключа — Finance.ua

Кросовери Genesis будуть використовувати обличчя власника автомобіля замість ключа Сьогодні 04:12 — Фондовий ринок

Кросовери Genesis будуть використовувати обличчя власника автомобіля замість ключа

Genesis представила нову технологію розпізнавання обличь для свого компактного електричного позашляховика GV60 2023 модельного року, а також низку інших оновлень. Нововведення робить GV60 першим автомобілем, проданим у Європі, до якого власники можуть отримати доступ доброзичливою посмішкою.

Face Connect був уперше запущений Genesis у вересні 2021 року, що зробило GV60 першим у світі автомобілем із можливістю розпізнавання обличь. Однак тільки зараз він впроваджується в моделі GV60, що продаються в Європі та Великій Британії.

Теоретично Face Connect позбавить вас необхідності завжди носити з собою ключі від машини. Автомобіль може зберігати біометричні дані, які дозволяють йому «пізнавати» обличчя свого власника, дозволяючи йому отримати доступ до свого GV60 та керувати ним без наявності ключа.

Процес налаштування з використанням існуючої програми Genesis Connected Services повинен бути виконаний до того, як власники GV60 почнуть багатозначно підморгувати своїм автомобілям. Він зберігає інформацію про обличчя та відбитки пальців у зашифрованому вигляді всередині самого автомобіля, і Genesis особливо зазначає, що жодні біометричні дані не завантажуються та не зберігаються «в хмарі».

Як тільки система буде налаштована, власники зможуть підійти до свого автомобіля та подивитися в камеру на середній стійці, де світлодіодний дисплей показує стан автомобіля. GV60 повинен розблокувати та активувати персональні налаштування водія, дозволяючи їм завести машину за допомогою датчика відбитків пальців та виїхати. Genesis каже, що ця технологія ідеально підходить для занять на свіжому повітрі, таких як плавання чи біг, коли власники воліють не носити із собою ключі від машини.

Крім Face Connect, який входить до стандартної комплектації GV60, автомобіль отримав низку інших оновлень. Функція цифрового ключа дозволяє розблокувати автомобіль за допомогою смартфона або смарт-годинника. Є додаткове підсвічування навколишнього простору, нова система очищення повітря та масажне сидіння водія Ergo Motion, яке стало стандартним для всієї лінійки, поряд із підігрівом сидінь для передніх та задніх пасажирів.

Ціна

Моделі Genesis GV60 2023 вже надійшли у продаж у Великобританії в комплектаціях Premium, Sport і Sport Plus за ціною трохи менше 54 000 фунтів стерлінгів.

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Ampercar За матеріалами:

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