Кросовер Toyota Harrier отримав 300-сильну версію (фото) — Finance.ua

Кросовер Toyota Harrier отримав 300-сильну версію (фото) Вчора 00:09 — Фондовий ринок

Актуальна версія кросовера Toyota Harrier зразка 2020 року стала глобальною моделлю: у США вона продається під найменуванням Venza, а китайці виробляють власні версії відразу під двома назвами (Harrier і Venza).

Втім, найпродуктивніший і найдорожчий різновид даного кросовера японці приберегли для домашнього ринку: там був представлений гібрид Toyota Harrier PHEV, що заряджається.

Технічно новинка — це клон моделі RAV4 PHV. Рушійною силою авто є бензиновий атмосферний двигун 2.5, який функціонує за економічним циклом Аткінсона і видає 177 к.с. і 219 Нм крутного моменту.

Компанію йому склав електродвигун на 182 к.с. і 270 Нм: обидва мотори обертають передні колеса через електромеханічний варіатор. Тим часом на задній осі машини знаходиться окремий електромотор, що генерує 54 к.с. і 121 Нм крутного моменту. Пікова продуктивність силової установки становить 306 кінських сил.

Літій-іонний тяговий акумулятор ємністю 18,1 кВт∙год встановлений під підлогою салону. У суто електричному режимі такий кросовер зможе проїхати до 93 км (за циклом WLTC). Споряджена маса автомобіля, що заряджається, — 1950 кг: на 200 кг більше, ніж у стандартного гібрида (222 к.с.) з маленькою батареєю і більш скромним переднім електродвигуном.

Оновлені версії кросовера вийдуть на японський ринок вже на початку жовтня поточного року.

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