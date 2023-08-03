кремль збільшує застосування сили для експортної блокади України — Reuters — Finance.ua
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кремль збільшує застосування сили для експортної блокади України — Reuters

Казна та Політика
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Після атаки росії на порт Ізмаїл, яку окупанти здійснили в ніч на 2 серпня, ціни на пшеницю на біржі в Чикаго підскочили на 6,5%.
Як повідомляє Reuters з посиланням на «джерело в промисловості», в порту Ізмаїла рівень збитку «серйозний». Трейдери стурбовані ударом по глобальних поставках.
«Ціни на пшеницю на Чиказькій біржі підскочили на 4% після атаки в середу, і виросли ще приблизно на 2,5% пізніше вранці. Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів», — йдеться в матеріалі
«Атака росії на Ізмаїл означає, що кремль збільшує застосування сили для відновлення морської експортної блокади України», — пише Reuters.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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