Кремль захопив дві західні енергокомпанії, що працювали в росії - Bloomberg — Finance.ua

Кремль захопив дві західні енергокомпанії, що працювали в росії - Bloomberg Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

росія забрала під свій контроль комунальні енергетичні підприємства, що належать фінській Fortum Oyj і німецькій Uniper SE, що стало відповіддю Кремля на заморожування російських активів європейськими країнами.

Як повідомляє Bloomberg , президент країни-агресора володимир путін підписав указ, який дозволяє уряду рф вводити «державний контроль» над активами компаній або приватних осіб з «недружніх» держав, у тому числі США та їхніх союзників.

Арештованими активами керуватиме Федеральне агентство з управління державним майном, що є підрозділом Мінфіну рф.

Активами, перерахованими в доповненні до указу путіна про арешт, є 83,7% акцій Uniper в ПАТ «Юнипро» і 98,2% акцій Fortum в місцевому ПАТ «Фортум».

Повідомляється, що указ вводить зовнішнє управління на індивідуальній основі і поширюється на об’єкти електроенергетики першорядної важливості, однак в разі необхідності список активів може бути розширений.

Обидві компанії намагалися продати свої частки і піти з російського ринку після того, як росія напала на Україну. Однак Кремль заборонив іноземним інвесторам продавати російські активи без спеціального дозволу і зажадав велику знижку.

УНІАН За матеріалами:

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