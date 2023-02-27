Кремль використовує Африку для обходу нафтових санкцій - WSJ — Finance.ua

Кремль використовує Африку для обходу нафтових санкцій - WSJ Сьогодні 17:32

На тлі нафтових санкцій проти росії країни Північної Африки почали масово імпортувати російські нафтопродукти.

Як повідомляє The Wall Street Journal , аналітики підозрюють, що частина російських вантажів експортується назад до Європи.

Як йдеться в матеріалі, імпорт російського дизельного палива в Марокко в січні зріс до 2 млн барелів, проти 600 тис. барелів за весь 2021 рік. У лютому очікується прибуття в країну ще не менше 1,2 млн барелів.

В Алжирі та Єгипті також спостерігається зростання. Туніс, який так само майже не імпортував російських нафтопродуктів в 2021 році, в останні місяці поглинає російські поставки дизельного палива, газойлю, бензину та лігроїну, які зазвичай використовуються для виробництва хімікатів та пластмас.

У січні країна імпортувала 2,8 млн барелів російських нафтопродуктів і імпортує ще 3,1 млн барелів в цьому місяці.

Як йдеться в матеріалі, збільшення імпорту в Туніс та Марокко збігається зі зростанням їх власного експорту нафтопродуктів, що викликає занепокоєння, що російські вантажі змішуються з іншими нафтопродуктами і реекспортуються.

Марокко минулого місяця відправило 280 тис. барелів на Канарські острови Іспанії і ще 270 тис. барелів до Туреччини, що збіглося з припливом російського дизельного палива в Марокко.

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УНІАН За матеріалами:

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