Кремль використовує Африку для обходу нафтових санкцій - WSJ — Finance.ua
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Кремль використовує Африку для обходу нафтових санкцій - WSJ

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На тлі нафтових санкцій проти росії країни Північної Африки почали масово імпортувати російські нафтопродукти.
Як повідомляє The Wall Street Journal, аналітики підозрюють, що частина російських вантажів експортується назад до Європи.
Як йдеться в матеріалі, імпорт російського дизельного палива в Марокко в січні зріс до 2 млн барелів, проти 600 тис. барелів за весь 2021 рік. У лютому очікується прибуття в країну ще не менше 1,2 млн барелів.
В Алжирі та Єгипті також спостерігається зростання. Туніс, який так само майже не імпортував російських нафтопродуктів в 2021 році, в останні місяці поглинає російські поставки дизельного палива, газойлю, бензину та лігроїну, які зазвичай використовуються для виробництва хімікатів та пластмас.
У січні країна імпортувала 2,8 млн барелів російських нафтопродуктів і імпортує ще 3,1 млн барелів в цьому місяці.
Як йдеться в матеріалі, збільшення імпорту в Туніс та Марокко збігається зі зростанням їх власного експорту нафтопродуктів, що викликає занепокоєння, що російські вантажі змішуються з іншими нафтопродуктами і реекспортуються.
Марокко минулого місяця відправило 280 тис. барелів на Канарські острови Іспанії і ще 270 тис. барелів до Туреччини, що збіглося з припливом російського дизельного палива в Марокко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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