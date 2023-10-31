кремль посилив контроль над капіталом західних компаній, — FT Сьогодні 11:12

росія заборонила західним компаніям, які продають свої російські активи, виводити доходи в доларах і євро. Цей де-факто запроваджений валютний контроль спрямований на підтримку ослабленого рубля, пише FT

Джерела видання інформують, що західні компанії, які виходять з росії, повинні домовитися про ціну продажу в рублях. Якщо ж продавці наполягатимуть на отриманні іноземної валюти, вони зіткнуться із затримками та навіть втратами сум, які можна перевести за кордон.

Коли рубль почав слабшати в липні, російська влада вперше ввела обмеження для компаній, які залишають країну. Західним компаніям було запропоновано два варіанти продажу своїх активів в іноземній валюті: переказ грошей на рахунок із суворими обмеженнями в російському банку або переказ коштів на рахунок за кордоном. В другому випадку сума мала підлягати сплаті кількома частинами. На практиці обидва варіанти були додатково обмежені з точки зору обсягу та частоти платежів за кордон.

Обмеження на виведення валюти додалися до вже наявного списку критеріїв, яким угоди про продаж мають відповідати. Серед них вже були «добровільний» внесок до російського бюджету на рівні 15% від суми угоди, і продаж із дисконтом не менше 50% до справедливої ​​вартості активів.

Інвестиційний банкір, який нещодавно допоміг закрити угоду на суму близько 300 мільйонів доларів, сказав FT, що комісія встановила семиденний термін для завершення продажу на іноземний рахунок, але покупець не міг переказати більше 20 мільйонів доларів на день.

«Проста математика показує, що продавцю було неможливо отримати всю виручку від угоди», — додав він.

Інша особа, яка працювала над виходом низки компаній, сказала, що комісія повідомила їм про неофіційний ліміт у 500 мільйонів доларів, які можна перевести за кордон.

Після оплати в рублях продавець може або обміняти цю суму в Росії, або спробувати купити іноземну валюту за кордоном.

«Обидва варіанти погані. У першому випадку жахливий курс і важко обміняти великі обсяги. У другому випадку важко знайти банк, який прийме гроші», — зазначають співрозмовники видання.

УНІАН За матеріалами:

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