Келлог: Я думаю, ми зможемо підштовхнути до угоди українців, а потім росіян

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог наголошує, що рамкова угода є неостаточною, але є реальною щодо підписання Україною та росією.

Про це сказав Келлог в інтерв’ю Fox News

Пряма мова Келлога: «Рамкова угода існує для того, щоб дійти висновку… Я думаю, що ми можемо підштовхнути до цього українців, а пізніше і росіян.

Це хороший план. Є в ньому моменти, які потрібно чітко кодифікувати та трохи детальніше пояснити, але ми вже майже досягли мети".

Келлог додав, що Зеленський може приїхати до США, щоб підписати цю угоду, «але гарантій немає».

Він також наголосив на виборах як на умові плану, щоб «заспокоїти українців та вільний світ».

Також він сказав: «У плані є ще один момент, який, на мою думку, також є важливим, а саме проведення виборів. У плані чітко зазначено, що Україна повинна провести вибори протягом 100 днів.

Судячи з того, що мені розповіли люди, з якими я спілкувався, це можна зробити приблизно за 90 днів, але це буде цікавий процес. Я вважаю, що вибори необхідні, щоб заспокоїти народ і заспокоїти вільний світ, але це одна з умов плану".

Келлог переконаний, що президент США Дональд Трамп покладе край війні, яка є «найдовшою у Європі з часів Другої світової війни».

Пряма мова Келлога: «Він довів війну до такого стану, коли в армії ми говоримо, що останні 10 метрів до мети — завжди найважчі. Ми знаходимося приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці».

Він наголосив, що США мають додати супровідні документи — це будуть гарантії безпеки.

Келлог зазначив, що нещодавно провів переговори з українською стороною та «українці дійсно довіряють американцям».

