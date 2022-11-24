Країни ЄС знову сперечаються через рівень стелі ціни на російську нафту — Finance.ua
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Країни ЄС знову сперечаються через рівень стелі ціни на російську нафту

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Переговори між країнами Європейського Союзу щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту зайшли в глухий кут у середу ввечері.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Єврокомісія запропонувала обмеження у обсязі 65 доларів за барель. Але Польща та країни Балтії відкинули пропозицію як надто щедру до Москви.
Водночас, кілька країн із великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускати ціну нижче за 70 доларів — це верхня межа діапазону, запропонована Брюсселем.
Посли ЄС вирішили провести додаткові переговори у середу увечері. Якщо угоди не буде досягнута, вони можуть зібратися вже у четвер, щоб продовжити обговорення.
Міністри енергетики ЄС також збираються зустрітися у четвер, щоб обговорити заходи щодо стримування цін на природний газ.
При ціні в 65 доларів за барель гранична ціна буде набагато вищою за собівартість виробництва в Росії. Але оскільки Росія вже продає свою нафту зі знижками, висока стеля, швидше за все, матиме незначний вплив на торгівлю.
ЄС та G7 сподівалися погодити цінову стелю у середу, але для затвердження рішення потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС.
За матеріалами:
Економічна Правда
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