Країни ЄС закликали готуватися до повної зупинки поставок російського газу — Finance.ua

Країни ЄС закликали готуватися до повної зупинки поставок російського газу Вчора 11:35

Європа має готуватися до повної зупинки постачання російського газу. Адже вже нині обмеження на імпорт блакитного палива з рф торкнулися 12 країн — членів ЄС.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю DPA

Вона назвала росію ненадійним партнером з експорту газу і закликала навіть ті країни, які майже не залежать від постачання російського газу, долучитись до зусиль з економії палива.

«Росія лише частково постачає газ або взагалі не постачає газ до 12 країн-членів. Тому Європа має бути готовою до гіршого варіанту: повної зупинки постачання газу рано чи пізно», — сказала європейська політикиня.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС вже зараз повинен знизити споживання російського газу так, щоб до березня наступного року економія склала 15% (45 млрд кубометрів). Повну незалежність від російського газу мають констатувати не пізніше 2025 року.

Пропозиції Єврокомісії обговорять під час спеціальної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі у вівторок, 26 липня. Фон дер Ляєн висловила впевненість, що вони будуть схвалені.

«Я впевнена, що міністри енергетики... усвідомлюють свої обов’язки», — сказала вона.

Варто зазначити, що Іспанія та Португалія вже розкритикували пропозицію Єврокомісії щодо плану надзвичайних ситуацій у газовій сфері.

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