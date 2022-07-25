Країни ЄС закликали готуватися до повної зупинки поставок російського газу — Finance.ua
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Країни ЄС закликали готуватися до повної зупинки поставок російського газу

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Європа має готуватися до повної зупинки постачання російського газу. Адже вже нині обмеження на імпорт блакитного палива з рф торкнулися 12 країн — членів ЄС.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю DPA.
Вона назвала росію ненадійним партнером з експорту газу і закликала навіть ті країни, які майже не залежать від постачання російського газу, долучитись до зусиль з економії палива.
«Росія лише частково постачає газ або взагалі не постачає газ до 12 країн-членів. Тому Європа має бути готовою до гіршого варіанту: повної зупинки постачання газу рано чи пізно», — сказала європейська політикиня.
За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС вже зараз повинен знизити споживання російського газу так, щоб до березня наступного року економія склала 15% (45 млрд кубометрів). Повну незалежність від російського газу мають констатувати не пізніше 2025 року.
Пропозиції Єврокомісії обговорять під час спеціальної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі у вівторок, 26 липня. Фон дер Ляєн висловила впевненість, що вони будуть схвалені.
«Я впевнена, що міністри енергетики... усвідомлюють свої обов’язки», — сказала вона.
Варто зазначити, що Іспанія та Португалія вже розкритикували пропозицію Єврокомісії щодо плану надзвичайних ситуацій у газовій сфері.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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