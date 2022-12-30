Країни ЄС передадуть Україні 120 автобусів — Finance.ua
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Країни ЄС передадуть Україні 120 автобусів

Казна та Політика
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Країни ЄС передадуть Україні 120 автобусів
Країни ЄС передадуть Україні 120 автобусів
П’ять країн ЄС передадуть Україні 120 автобусів, які використовуватимуться для транспортування дітей до шкіл.
Про це йдеться у повідомленні на Твіттер-сторінці Європейської комісії.
«Ми надсилаємо автобуси, аби українські діти безпечно діставалися шкіл. 120 автобусів вже було подаровано Естонією, Фінляндією, Латвією, Німеччиною та Нідерландами», — заявили у Єврокомісії.
Зазначається, що ЄС виділить ще 14 млн євро на закупівлю та транспортування до України іще 120 шкільних автобусів.
Єврокомісія також закликала інші держави та приватний бізнес долучитися до кампанії й дарувати Україні автобуси на освітні потреби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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