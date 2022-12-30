Країни ЄС передадуть Україні 120 автобусів — Finance.ua

Країни ЄС передадуть Україні 120 автобусів Сьогодні 18:05 — Казна та Політика

Країни ЄС передадуть Україні 120 автобусів

П’ять країн ЄС передадуть Україні 120 автобусів, які використовуватимуться для транспортування дітей до шкіл.

Про це йдеться у повідомленні на Твіттер-сторінці Європейської комісії.

«Ми надсилаємо автобуси, аби українські діти безпечно діставалися шкіл. 120 автобусів вже було подаровано Естонією, Фінляндією, Латвією, Німеччиною та Нідерландами», — заявили у Єврокомісії.

Зазначається, що ЄС виділить ще 14 млн євро на закупівлю та транспортування до України іще 120 шкільних автобусів.

Єврокомісія також закликала інші держави та приватний бізнес долучитися до кампанії й дарувати Україні автобуси на освітні потреби.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.