Країни ЄС передадуть Україні 120 автобусів — Finance.ua

Країни ЄС передадуть Україні 120 автобусів
П’ять країн ЄС передадуть Україні 120 автобусів, які використовуватимуться для транспортування дітей до шкіл.
Про це йдеться у повідомленні на Твіттер-сторінці Європейської комісії.
«Ми надсилаємо автобуси, аби українські діти безпечно діставалися шкіл. 120 автобусів вже було подаровано Естонією, Фінляндією, Латвією, Німеччиною та Нідерландами», — заявили у Єврокомісії.
Зазначається, що ЄС виділить ще 14 млн євро на закупівлю та транспортування до України іще 120 шкільних автобусів.
Єврокомісія також закликала інші держави та приватний бізнес долучитися до кампанії й дарувати Україні автобуси на освітні потреби.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною