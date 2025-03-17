Країни-союзники України домовилися посилити економічний тиск на рф, — Стармер Сьогодні 11:16 — Світ

Країни-союзники України домовилися посилити економічний тиск на рф, — Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що близько 25 лідерів країн-союзників домовилися в суботу продовжити посилення обмежень на російську економіку, щоб змусити володимира путіна сісти за стіл переговорів та закінчити війну проти України.

Про це він сказав журналістам на пресконференції в Лондоні після віртуальної зустрічі з союзниками по «коаліції охочих», повідомляє Bloomberg

«Вплив санкцій на російську економіку був досить глибоким. Ми не повинні недооцінювати вплив, який вони вже мали, а подвоєння і посилення санкцій призведе до ще більшого тиску», — сказав Стармер.

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Він додав, що західні країни нарощують політичний і військовий потенціал, і після того, як союзники взяли додаткові зобов’язання щодо допомоги Україні після війни, вони переходять до «оперативної фази» досягнення гарантій безпеки.

«На цьому етапі дуже важливо, щоб ми чинили максимальний тиск на росію», — сказав Стармер, звинувативши путіна в затягуванні припинення вогню, заявивши, що росія повинна ознайомитися з пропозиціями і висунути свої умови.

За словами Стармера, під час суботньої віртуальної зустрічі обговорювалося також питання арешту заморожених російських активів для фінансування оборони України, хоча він знову підкреслив, що існують політичні та юридичні перешкоди для такого кроку.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що європейські країни та їхні союзники «дуже вмотивовані» рухатися до миру, і що зараз є більше оптимізму, ніж два тижні тому.

«Всі налаштовані чинити тиск на росію», — сказав він під час онлайн-зустрічі.

«М'яч на боці росії. Тепер росія повинна показати свої справжні наміри: чи дійсно вона хоче миру, чи це лише порожні слова, спрямовані на затягування переговорів», — додав він.

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Президент Литви Гітанас Науседа заявив журналістам, що всі країни висловили готовність зробити свій внесок у забезпечення миру, але поки що передчасно говорити про практичну допомогу в миротворчій місії.

Лідери мають намір незабаром представити свої пропозиції Дональду Трампу, якого вони прагнуть переконати надати гарантії безпеки США у вигляді повітряної підтримки, розвідки і спостереження за кордоном — без необхідності відправки американських військ у складі миротворчих сил.

Укрінформ За матеріалами:

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