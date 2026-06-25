Країна Європи з найбільшими затримками рейсів влітку
20 аеропортів Європи з найбільшими затримками рейсів
- Мілан-Бергамо, Італія (11,96% рейсів затримано більш ніж на 60 хвилин).
- Ніцца, Франція (11,92%).
- Кефалонія, Греція (11,79%).
- Піза, Італія (10,58%).
- Корфу, Греція (9,54%).
- Пальма-де-Майорка, Іспанія (9,33%).
- Реус, Іспанія (9,13%).
- Понта-Делгада, Азорські острови, Португалія (9,08%).
- Ольбія, Сардинія (8,71%).
- Задар, Хорватія (8,65%).
- Закінтос, Греція (8,48%).
- Неаполь, Італія (8,40%).
- Ханья, Греція (8,33%).
- Пафос, Кіпр (7,87%).
- Кос, Греція (7,72%).
- Родос, Греція (7,68%).
- Ібіца, Іспанія (7,48%).
- Аліканте, Іспанія (7,27%).
- Міконос, Греція (6,95%).
- Порту, Португалія (6,88%).
США зняли санкції з сімох російських громадян та двох кораблів (список)
У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові правила реєстрації
Іран заявив, що МАГАТЕ не планує інспектувати пошкоджені ядерні об’єкти Ірану (відповідь США)
З Польщі до Хорватії знову курсуватиме потяг — деталі
Маск втратив статус доларового трильйонера
Адміністрація Трампа планує зменшити застави для нафтових компаній на 95%