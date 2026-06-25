0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країна Європи з найбільшими затримками рейсів влітку

Світ
11
Країна Європи з найбільшими затримками рейсів влітку
Країна Європи з найбільшими затримками рейсів влітку
Літній період відпусток традиційно асоціюється з хаосом в аеропортах по всій Європі. Однак деякі країни справляються з потоками туристів гірше за інших.
Як пише Express з посиланням на новий аналіз даних про збої в міжнародних рейсах від платформи AirAdvisor, влітку відпочивальники найчастіше стикаються з тривалими затримками рейсів (60 і більше хвилин) в аеропортах Греції.
Згідно з даними за червень-вересень 2025 року, хоча лідером антирейтингу загалом став італійський аеропорт Мілан-Бергамо, за сукупністю найгірша в Європі ситуація з тривалими затримками рейсів була зафіксована в Греції — одразу сім популярних грецьких курортів, включаючи Кефалонію, Корфу та Родос, потрапили до топ-20.
Частково експерти пояснюють такі затримки великою популярністю Греції влітку серед туристів у всьому світі — невеликі регіональні аеропорти просто не справляються з такими потоками і часто працюють на межі своїх можливостей, а розширювати їх не планують, адже в інші місяці року в цьому немає потреби.
При цьому експерти зазначають, що коли в аеропорту починають накопичуватися затримки, може виникнути ефект доміно, що призводить до перенесення рейсів протягом усього дня, що, у свою чергу, збільшує кількість затримок, особливо в пікові періоди.

20 аеропортів Європи з найбільшими затримками рейсів

  1. Мілан-Бергамо, Італія (11,96% рейсів затримано більш ніж на 60 хвилин).
  2. Ніцца, Франція (11,92%).
  3. Кефалонія, Греція (11,79%).
  4. Піза, Італія (10,58%).
  5. Корфу, Греція (9,54%).
  6. Пальма-де-Майорка, Іспанія (9,33%).
  7. Реус, Іспанія (9,13%).
  8. Понта-Делгада, Азорські острови, Португалія (9,08%).
  9. Ольбія, Сардинія (8,71%).
  10. Задар, Хорватія (8,65%).
  11. Закінтос, Греція (8,48%).
  12. Неаполь, Італія (8,40%).
  13. Ханья, Греція (8,33%).
  14. Пафос, Кіпр (7,87%).
  15. Кос, Греція (7,72%).
  16. Родос, Греція (7,68%).
  17. Ібіца, Іспанія (7,48%).
  18. Аліканте, Іспанія (7,27%).
  19. Міконос, Греція (6,95%).
  20. Порту, Португалія (6,88%).
За матеріалами:
УНІАН
Подорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems