KPMG планує інвестувати $2 млрд у штучний інтелект та хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

KPMG планує інвестувати $2 млрд у штучний інтелект та хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft

Фондовий ринок
0
KPMG планує інвестувати $2 млрд у штучний інтелект та хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft
KPMG планує інвестувати $2 млрд у штучний інтелект та хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft
KPMG заявила, що інвестує $2 млрд у штучний інтелект і хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft, слідом за Accenture, яка робить ставку на новітні технології, щоб витримати спад в угодах із надання консультаційних послуг.
Про це пише Reuters.
Фірми, що надають аудиторські послуги, стикаються з уповільненням темпів зростання бізнесу, оскільки їхні клієнти скорочують або відкладають консалтингові та трансформаційні проєкти з метою економії витрат у складному макроекономічному середовищі, пише видання.
Розширення партнерства допоможе зберегти підтримку клієнтів KPMG, а також 2500 клієнтів, які обслуговуються спільно KPMG та Microsoft.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.