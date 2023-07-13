KPMG планує інвестувати $2 млрд у штучний інтелект та хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft — Finance.ua

KPMG планує інвестувати $2 млрд у штучний інтелект та хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft 13.07.2023, 00:42 — Фондовий ринок

KPMG планує інвестувати $2 млрд у штучний інтелект та хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft

KPMG заявила, що інвестує $2 млрд у штучний інтелект і хмарні сервіси в рамках розширеного партнерства з Microsoft, слідом за Accenture, яка робить ставку на новітні технології, щоб витримати спад в угодах із надання консультаційних послуг.

Про це пише Reuters

Фірми, що надають аудиторські послуги, стикаються з уповільненням темпів зростання бізнесу, оскільки їхні клієнти скорочують або відкладають консалтингові та трансформаційні проєкти з метою економії витрат у складному макроекономічному середовищі, пише видання.

Розширення партнерства допоможе зберегти підтримку клієнтів KPMG, а також 2500 клієнтів, які обслуговуються спільно KPMG та Microsoft.

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