Кошти на Скринінг здоров’я 40+ потрібно використати (терміни)

Кошти на Скринінг здоров’я 40+ потрібно використати протягом двох місяців після зарахування на картку! Інакше — вони автоматично повернуться до бюджету.

Про це пише Міністерство охорони здоров’я.

Якщо ви вже подали заявку на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+ і на вашу картку надійшла державна підтримка, не відкладайте своє обстеження.

Скринінг здоров’я 40+ — національна програма для людей віком від 40 років. Вона допомагає оцінити ризики серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу, а також перевірити стан психічного здоров’я. Обстеження, передбачені програмою, можна пройти за один візит.