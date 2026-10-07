Кошти на Скринінг здоров’я 40+ потрібно використати (терміни)

Якщо ви вже подали заявку на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+ і на вашу картку надійшла державна підтримка, не відкладайте своє обстеження.
Скринінг здоров’я 40+ — національна програма для людей віком від 40 років. Вона допомагає оцінити ризики серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу, а також перевірити стан психічного здоров’я. Обстеження, передбачені програмою, можна пройти за один візит.
Нині скринінг доступний у 2 757 місцях надання послуг по всій країні. Від початку року його пройшли вже понад 750 тисяч українців та українок. Перевірте дату зарахування коштів, оберіть медзаклад і запишіться на скринінг, пише МОЗ.