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Кошти на Скринінг здоров’я 40+ потрібно використати (терміни)

Особисті фінанси
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Кошти на Скринінг здоров’я 40+ потрібно використати (терміни)
Кошти на Скринінг здоров’я 40+ потрібно використати (терміни)
Кошти на Скринінг здоров’я 40+ потрібно використати протягом двох місяців після зарахування на картку! Інакше — вони автоматично повернуться до бюджету.
Про це пише Міністерство охорони здоров’я.
Якщо ви вже подали заявку на участь у програмі Скринінг здоров’я 40+ і на вашу картку надійшла державна підтримка, не відкладайте своє обстеження.
Скринінг здоров’я 40+ — національна програма для людей віком від 40 років. Вона допомагає оцінити ризики серцево-судинних захворювань і цукрового діабету 2 типу, а також перевірити стан психічного здоров’я. Обстеження, передбачені програмою, можна пройти за один візит.
Нині скринінг доступний у 2 757 місцях надання послуг по всій країні. Від початку року його пройшли вже понад 750 тисяч українців та українок. Перевірте дату зарахування коштів, оберіть медзаклад і запишіться на скринінг, пише МОЗ.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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