Премія чи підвищення зарплати: що вигідніше в Німеччині

Багато працівників хоча б раз опинялися перед вибором: отримати разову премію чи домогтися постійного підвищення зарплати. На перший погляд велика одноразова виплата може здаватися привабливішою — гроші надходять одразу й у відчутній сумі. Однак у довгостроковій перспективі постійна прибавка до зарплати часто виявляється значно вигіднішою.

Про це пише Ausnews.

Приводом для додаткових виплат може стати успішний рік, завершений проєкт або нові обов’язки. Водночас роботодавці не завжди готові назавжди підвищувати оклад, іноді вони пропонують саме разовий бонус. Що обрати в такій ситуації, залежить від конкретних сум та умов.

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Як відрізняється разова премія від постійної прибавки

Бонус у розмірі 1000 євро працівник отримує один раз. Підвищення зарплати на 100 євро брутто на місяць дає 1200 євро додаткового брутто-доходу за рік. Якщо зарплата не змінюється протягом п’яти років, лише ця прибавка становитиме 6000 євро брутто.

Таким чином, разова виплата може здаватися вигіднішою лише в моменті. У довгостроковій перспективі регулярна прибавка накопичується й помітно випереджає одноразовий бонус.

Постійне підвищення змінює базу для майбутніх розрахунків

У постійного підвищення зарплати є ще один важливий ефект. Коли зростає базовий оклад, усі наступні процентні підвищення розраховуються вже від більшої суми. Наприклад, якщо працівник заробляє 4000 євро брутто й отримує прибавку в 200 євро, його оклад становитиме 4200 євро.

Якщо пізніше роботодавець підвищить зарплату на 5%, розрахунок проводитиметься вже від 4200 євро — звісно, за умови, що підвищення справді розраховується у відсотках від поточного окладу. Разовий бонус таку базу, як правило, не змінює.

Коли разовий бонус все ж може бути вигіднішим

Це не означає, що одноразова виплата завжди гірша. Бонус може бути привабливим, якщо ним додатково винагороджують особливе досягнення на додачу до звичайної зарплати. Також він може бути розумною альтернативою в компаніях, які наразі не можуть дозволити собі постійне підвищення окладу.

Головне — уважно вивчити умови. Чи гарантована виплата, чи вона залежить від досягнення певних цілей? Це разове рішення чи бонус можна буде отримати знову?

Як підвищення зарплати може вплинути на пенсійні права

Якщо йдеться про зарплату, яка підлягає обов’язковому соціальному страхуванню, вищий брутто-дохід може збільшувати внески до державного пенсійного страхування, а отже, у принципі, і майбутні пенсійні права. Водночас діють певні обмеження, зокрема гранична величина бази для нарахування внесків.

Бонус, який підлягає соціальному страхуванню, також може враховуватися. Однак для довгострокового зростання доходу ключовою залишається різниця між разовою виплатою та постійно вищим базовим окладом.

Як правильно порівняти обидва варіанти

Якщо працівник має вибір між бонусом і підвищенням зарплати, не варто орієнтуватися лише на суму, яка надійде в наступному розрахунковому листку.

Натомість варто поставити собі три запитання: якою є загальна сума виплати, чи є вона разовою або постійною та як вплине на майбутнє зростання зарплати.

Велика одноразова виплата сприймається як дуже приваблива одразу. Але для довгострокового фінансового добробуту завжди варто перевіряти, який із варіантів назавжди змінює базову зарплату". Саме тому розрахунок на кілька років уперед допомагає ухвалити вигідніше рішення.