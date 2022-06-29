Кошти на допомогу Україні. Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні Christie’s за $11,5 млн — Finance.ua
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Кошти на допомогу Україні. Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні Christie’s за $11,5 млн

Фондовий ринок
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Кошти на допомогу Україні. Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні Christie’s за $11,5 млн
Кошти на допомогу Україні. Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукціоні Christie’s за $11,5 млн
Скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) (Мавпа з повітряних куль (пурпурна)), надана Віктором та Оленою Пінчуками, була продана на аукціоні Christie’s.
Усі отримані від продажу кошти в сумі біля 11,5 млн доларів будуть направлені на гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, для важко поранених під час війни військових та цивільних громадян, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації для відновлення якості життя.

Як допомогти українській армії 🧐

Скульптура стала частиною аукціону ХХ/ХХІ століття: Вечірні лондонські торги дому Christie’s, та була виставлена на продаж 28 червня 2022 року.
Крім того, з 14 червня до 3 липня 2022 року вона була встановлена на площі Сент-Джеймс, поруч зі штаб-квартирою Christie’s у Лондоні, щоб усі охочі могли побачити її.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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