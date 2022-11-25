Корисні поради на Чорну п’ятницю: як купувати, щоб не просадити всю зарплату — Finance.ua

Корисні поради на Чорну п’ятницю: як купувати, щоб не просадити всю зарплату Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Медики визнають оніоманію, тобто неконтрольований потяг до здійснення покупок, серйозною хворобою на рівні алкоголізму та наркоманії. Але від різноманіття знижок і акцій втратити голову на якийсь час може й цілком здорова людина.

То як купувати товари на Чорну п’ятницю, щоб не просадити всю зарплату?

Насамперед складіть список необхідних вам речей і йдіть за ним, не відхиляючись. Це як з походом за продуктами. Уже не одне дослідження показало, що наявність списка зменшує ризик імпульсивних покупок.

І взагалі добре подумайте, чи дійсно вам потрібна річ, яку ви збираєтесь придбати. Існує правило, що речі, які ви не використовували протягом останнього року, ви так і не використовуватимете в майбутньому. Їх можна позбутися без тіні сумніву. Згадайте перед покупкою, скільки таких речей ви вже маєте.

Визначте суму, яку готові витратити. Її краще перевести на окрему картку без кредитного ліміту і вже нею розраховуватися в магазинах — це буде гарантією, що ви не переплатите та не залізете в непотрібні борги.

Якщо ж ви плануєте скористатися кредитним лімітом, то уважно ознайомтесь з умовами. Особливо це стосується так званого грейс-періоду, коли не потрібно сплачувати відсотки за користування банківськими грошима.

Альтернативою може стати оплата частинами, коли сума розбивається на рівні щомісячні платежі й автоматично списується з картки. Таку послугу надають, наприклад, ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк , А-Банк, ПУМБ.

Якщо купуєте онлайн, детально вивчіть умови щодо доставки, врахуйте її вартість. Може вийти, що з оплатою доставки акційний товар обійдеться дорожче. Також зверніть увагу на умови повернення товару — щось може не підійти за розміром, а щось може бути бракованим.

Але пам’ятайте, що відповідно до закону «Про захист прав споживачів» , протягом 14 днів з моменту оформлення покупки справний товар, тобто товар належної якості, який з будь-яких причин не сподобався покупцю, можна повернути. Винятки — продовольчі товари, ліки, предмети гігієни, іграшки, білизна, друковані видання, ювелірні вироби.

Також переконайтесь, що знижка реальна, адже часто товари, позначені великою знижкою, продаються за ту ж ціну, а інколи — навіть дорожче.

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