Корисні поради на Чорну п’ятницю: як купувати, щоб не просадити всю зарплату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Корисні поради на Чорну п’ятницю: як купувати, щоб не просадити всю зарплату

Особисті фінанси
42
Корисні поради на Чорну п’ятницю: як купувати, щоб не просадити всю зарплату
Медики визнають оніоманію, тобто неконтрольований потяг до здійснення покупок, серйозною хворобою на рівні алкоголізму та наркоманії. Але від різноманіття знижок і акцій втратити голову на якийсь час може й цілком здорова людина.
То як купувати товари на Чорну п’ятницю, щоб не просадити всю зарплату?
Насамперед складіть список необхідних вам речей і йдіть за ним, не відхиляючись. Це як з походом за продуктами. Уже не одне дослідження показало, що наявність списка зменшує ризик імпульсивних покупок.
І взагалі добре подумайте, чи дійсно вам потрібна річ, яку ви збираєтесь придбати. Існує правило, що речі, які ви не використовували протягом останнього року, ви так і не використовуватимете в майбутньому. Їх можна позбутися без тіні сумніву. Згадайте перед покупкою, скільки таких речей ви вже маєте.
Визначте суму, яку готові витратити. Її краще перевести на окрему картку без кредитного ліміту і вже нею розраховуватися в магазинах — це буде гарантією, що ви не переплатите та не залізете в непотрібні борги.
Якщо ж ви плануєте скористатися кредитним лімітом, то уважно ознайомтесь з умовами. Особливо це стосується так званого грейс-періоду, коли не потрібно сплачувати відсотки за користування банківськими грошима.
Альтернативою може стати оплата частинами, коли сума розбивається на рівні щомісячні платежі й автоматично списується з картки. Таку послугу надають, наприклад, ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк, А-Банк, ПУМБ.
Якщо купуєте онлайн, детально вивчіть умови щодо доставки, врахуйте її вартість. Може вийти, що з оплатою доставки акційний товар обійдеться дорожче. Також зверніть увагу на умови повернення товару — щось може не підійти за розміром, а щось може бути бракованим.
Але пам’ятайте, що відповідно до закону «Про захист прав споживачів», протягом 14 днів з моменту оформлення покупки справний товар, тобто товар належної якості, який з будь-яких причин не сподобався покупцю, можна повернути. Винятки — продовольчі товари, ліки, предмети гігієни, іграшки, білизна, друковані видання, ювелірні вироби.
Також переконайтесь, що знижка реальна, адже часто товари, позначені великою знижкою, продаються за ту ж ціну, а інколи — навіть дорожче.
Читайте більше в нашій статті:

Що пропонують українські торгові мережі до Чорної п’ятниці

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.