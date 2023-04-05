Корейці створили конкурента BMW X6 — Finance.ua

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Корейці створили конкурента BMW X6

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Корейці створили конкурента BMW X6
Корейці створили конкурента BMW X6
Оскільки світ готується до початку автосалону в Нью-Йорку 2023, Genesis вирішила порадувати шанувальників марки трохи раніше. GV80 вже відомий як шикарний позашляховик від люксового бренду, а тепер ми маємо версію в кузові купе.
В даний час це лише концептуальний автомобіль. Враховуючи, що ми бачили сильно замаскований прототип, що нагадує купе GV80, який випробовують у зимових умовах, чекати появи серійної моделі залишилося не довго. Але поки що Genesis відносить цей позашляховик до світу концепцій.
Це не означає, що ми не маємо інформації, якою можна було б поділитися. Концепт-купе GV80 — чотиримісний, а не п’ятимісний, він не обов’язково призначений для поїздок пересіченою місцевістю з вишуканим комфортом. Сидіння виготовлені з вуглецевого волокна з агресивною підтримкою та оббиті шкірою Nappa та замшею спереду та ззаду.
Спинки сидінь пофарбовані в такий же оранжевий колір (офіційно називається Magma), що й кузов, а за сидіннями другого ряду ви знайдете фіксовану розпірку. Сидіння, що складаються, для додаткового місця для зберігання в цьому позашляховику не передбачені.
За матеріалами:
Ampercar
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