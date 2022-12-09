Корейці передали ЗСУ 100 нових пікапів Ssang Yong (Фото) — Finance.ua

Корейці передали ЗСУ 100 нових пікапів Ssang Yong (Фото) Сьогодні 04:40

Сотня новеньких пікапів Ssang Yong Musso поповнять автопарк Збройних сил України.

Про це повідомляє MMR із посиланням на Facebook-сторінку Посольства України в Республіці Кореї.

«В День Збройних Сил України з порту м. Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап „Ssang Yong Musso“ та 5 міні-екскаваторів „DOOSAN DX17Z“ в якості гуманітарної допомоги від Уряду Республіки Корея», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, SsangYong Musso — це середньорозмірний пікап, що виробляється компанією SsangYong з 1993 року. З 2018 року виготовляється друге покоління моделі в кузові пікап. Оновлений пікап отримав модернізовану раму Quad Frame сходового типу, передня підвіска на подвійних поперечних важелях, а ззаду залежна підвіска і нерозрізний міст. Силовий агрегат прикритий масивним захистом. Автомобіль оснащується заднім або повним приводом (Part-time). Двигуни — 2.0 GDI (225 к.с., 350 Нм) та 2.2 e-XDI (181 к.с., 420 Нм).

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