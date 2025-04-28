У Держдепартаменті США відреагували на визнання Північною Кореєю своєї участі у війні проти України — Finance.ua

У Держдепартаменті США відреагували на визнання Північною Кореєю своєї участі у війні проти України Сьогодні 10:33

забрати свої війська з росії, а рф — припинити будь-яку підтримку КНДР. Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство У Держдепартаменті США закликали Північну Корею. Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap

Зазначається, заява прессекретаря відомства з’явилася через кілька годин після того, як стало відомо, що Центральне телеграфне агентство КНДР вперше підтвердило розгортання своїх військ на боці росії у війні проти України.

У Держдепі, зокрема, наголосили, що «треті країни, такі як КНДР», які беруть участь у російсько-українській війні, «несуть відповідальність».

«Ми стурбовані прямою залученістю КНДР у війну. Розгортання військових сил КНДР у росії та будь-яка підтримка, що надається російською федерацією КНДР у відповідь, повинні припинитися», — цитує агентство чиновника.

УНІАН За матеріалами:

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