Координаційна група G7+ та Уряд зобов’язалися створити Партнерство для відновлення та реконструкції енергетичної системи — Finance.ua

Координаційна група G7+ та Уряд зобов’язалися створити Партнерство для відновлення та реконструкції енергетичної системи Сьогодні 11:47 — Енергетика

Координаційна група G7+ та Уряд України зобов’язалися створити Партнерство для відновлення та реконструкції енергетичної системи.

На Конференції з відновлення України в Лондоні члени Координаційної групи G7+ з підтримки енергетичної системи України та Уряд України зобов’язалися розвивати Партнерство з чистої енергії для підтримки сталого відновлення та реконструкції України. Сторони констатували, що партнери G7+ доклали спільних зусиль для підтримки енергетичної системи України, надаючи значну екстрену допомогу для пом’якшення наслідків російських атак.

G7+ також надала підтримку шляхом екстреного фінансування, співпрацювала з міжнародними організаціями та закликала допомогти приватний сектор.

«Ми будемо продовжувати підтримку України, яка зосереджена на стабілізації енергетичної системи та підготовці до наступної зими», — йдеться у заяві. Координаційна група з питань енергетики G7+ в Україні була створена в листопаді 2022 року за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та підтримки партнерів для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури. Членами цієї групи є: Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати та Європейський Союз, Energy Секретаріат Громади, Група Світового банку, ЄБРР, ПРООН. «Минулої зими, коли росія обстрілювала українську енергетичну інфраструктуру, наші партнери показали єдність, згуртованість і щире прагнення допомогти Україні. Завдяки цій підтримці, а також сміливості і професіоналізму українських енергетиків наша енергосистема вистояла. Вдячний усім учасникам Координаційної групи за вчасну і потужну підтримку, яка дозволила нам впоратися з викликами», — зазначив Герман Галущенко.

Міністр висловив сподівання, що і подальша співпраця сприятиме відновленню та реконструкції української енергосистеми. G7+, зокрема, зобов’язується підтримувати цілі України у побудові більш сучасної, безпечної, децентралізованої та чистішої енергетичної системи, придатної для майбутнього Net Zero та більшої інтеграції з Європою.

Також наголошується на зобов’язанні посилити координацію дипломатичних зусиль групи G7+ у сфері розвитку та торгівлі, аби збільшити інвестиції на підтримку Енергетичної стратегії України до 2050 року, майбутнього Національного енергетичного та кліматичного плану та пріоритетів національного відновлення України.

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