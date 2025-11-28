Консалтингова фірма McKinsey скорочує близько 200 технічних посад через ШІ
Консалтингова фірма McKinsey & Co. скоротила близько 200 технічних посад по всьому світу.
Цей крок є частиною ширшої тенденції, коли компанії, включно з конкурентами, такими як Accenture, використовують штучний інтелект для автоматизації певних функцій.
Скорочення відбулося протягом минулого тижня у сфері глобальних технологічних ролей. Джерела, обізнані з ситуацією, повідомили, що McKinsey не відхиляє додаткових скорочень в інших функціональних підрозділах протягом наступних двох років, оскільки активно нарощує використання ШІ.
Глобальний керівний партнер Боб Стернфелс раніше зазначав, що McKinsey зосереджена на інвестиціях у ролі, що працюють безпосередньо з клієнтами, водночас переглядаючи чисельність персоналу в інших підрозділах.
Рішення McKinsey відображає зростаючий вплив ШІ на ринку праці консалтингової та фінансової індустрій.
Згідно з Bloomberg Intelligence, очікується, що впродовж наступних трьох-п'яти років у світових банках може бути скорочено до 200 000 робочих місць через розвиток ШІ.
