Консалтингова фірма McKinsey скорочує близько 200 технічних посад через ШІ

Консалтингова фірма McKinsey & Co. скоротила близько 200 технічних посад по всьому світу.

Цей крок є частиною ширшої тенденції, коли компанії, включно з конкурентами, такими як Accenture, використовують штучний інтелект для автоматизації певних функцій.

Скорочення відбулося протягом минулого тижня у сфері глобальних технологічних ролей. Джерела, обізнані з ситуацією, повідомили, що McKinsey не відхиляє додаткових скорочень в інших функціональних підрозділах протягом наступних двох років, оскільки активно нарощує використання ШІ.

Глобальний керівний партнер Боб Стернфелс раніше зазначав, що McKinsey зосереджена на інвестиціях у ролі, що працюють безпосередньо з клієнтами, водночас переглядаючи чисельність персоналу в інших підрозділах.

Рішення McKinsey відображає зростаючий вплив ШІ на ринку праці консалтингової та фінансової індустрій.

Згідно з Bloomberg Intelligence, очікується, що впродовж наступних трьох-п'яти років у світових банках може бути скорочено до 200 000 робочих місць через розвиток ШІ.

