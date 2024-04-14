Конкурент Audi Q7 та BMW X5: Honda представила новий кросовер Acura MDX 2025 (фото) — Finance.ua
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Конкурент Audi Q7 та BMW X5: Honda представила новий кросовер Acura MDX 2025 (фото)

Технології&Авто
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Конкурент Audi Q7 та BMW X5: Honda представила новий кросовер Acura MDX 2025 (фото)
Конкурент Audi Q7 та BMW X5: Honda представила новий кросовер Acura MDX 2025 (фото), Фото: Acura
Дебютувала нова Acura MDX 2025 модельного року. Великий сімейний кросовер від преміального підрозділу Honda пройшов модернізацію і з літа надійде у продаж.
Подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.
Кросовер Acura MDX упізнається за новою решіткою радіатора, зміненими бамперами та тонованими фарами.
Версія Type S традиційно вирізняється агресивнішим дизайном передньої частини та 21-дюймовими дисками замість стандартних 20-дюймових.
Фото: Acura
Фото: Acura
У салоні зявилась повністю нова центральна панель зі зміненими перемикачами.
До того ж, кросовер отримав мультимедійну систему AcuraLink нового покоління з покращеним 12,3-дюймовим тачскріном та сервісами Google.
Крім того, покращена шумоізоляція, а в Type S встановлені нові спортивні передні сидіння.
Фото: Acura
Фото: Acura
Перелік опцій поповнили масаж крісел, акустика Bang & Olufsen із 31 динаміками, а також система напівавтономного руху з можливістю автоматичної зміни смуги руху.
Конкурент Audi Q7 та BMW X5: Honda представила новий кросовер Acura MDX 2025 (фото)
Двигуни Acura MDX 2025 не змінилися: стандартна версія оснащена 3,5-літровим 290-сильним V6, а в Type S встановлено 3,0-літрову 360-сильну турбошістку.
Усі модифікації оснащені 10-ступінчастим автоматом та системою повного приводу SH-AWD із векторизацією тяги.
Також представники Acura заявили, що пізніше лінійку поповнить електричний варіант.
Ціна Acura MDX 2025 буде оголошена ближче до дати старти продажів, проте відомо, що кросовер залишиться доступнішим, аніж конкуренти Audi Q7, BMW X5 та Volvo XC90.
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