Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно в німецькі порти, — Deutsche Welle — Finance.ua

Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно в німецькі порти, — Deutsche Welle 21.07.2022, 19:51 — Аграрний ринок

Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно в німецькі порти, — Deutsche Welle

Німецька компанія Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно в німецькі порти. Звідти воно вирушатиме до кінцевих покупців по всьому світу.

Про це пише Deutsche Welle

«Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна», — зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів.

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Для цього компанія планує перебудувати свою логістичну мережу, яку створили для доставлення гуманітарної допомоги. Зерно забиратимуть з Румунії та перевозитимуть у порти Ростока, Гамбурга, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафена. Частину зерна забиратимуть із Польщі.

За даними ЗМІ, Deutsche Bahn планує відправляти кілька поїздів на тиждень.

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