Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно в німецькі порти, — Deutsche Welle — Finance.ua
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Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно в німецькі порти, — Deutsche Welle

Аграрний ринок
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Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно в німецькі порти, — Deutsche Welle
Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно в німецькі порти, — Deutsche Welle
Німецька компанія Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно в німецькі порти. Звідти воно вирушатиме до кінцевих покупців по всьому світу.
Про це пише Deutsche Welle.
«Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна», — зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів.
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Для цього компанія планує перебудувати свою логістичну мережу, яку створили для доставлення гуманітарної допомоги. Зерно забиратимуть з Румунії та перевозитимуть у порти Ростока, Гамбурга, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафена. Частину зерна забиратимуть із Польщі.
За даними ЗМІ, Deutsche Bahn планує відправляти кілька поїздів на тиждень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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