Угода щодо деблокади портів: член української делегації розповів подробиці — Finance.ua

Угода щодо деблокади портів: член української делегації розповів подробиці 21.07.2022, 14:00 — Казна та Політика

Експорт зерна з території України відбуватиметься через три порти — «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ».

Про це повідомив народний депутат, член української делегації на переговорах з росією Рустем Умєров «Суспільному»

«Експорт відбуватиметься через три порти: „Одеса“, „Південний“ та „Чорноморськ“, але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Усі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і цими маршрутами будуть проходити всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас», — розповів Умєров.

Він додав, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка буде перебувати в Стамбулі.

«Жодних російських суден у наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден у морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб на цих суднах не було озброєння», — зазначив нардеп.

Довідка Finance.ua:

В Україні недосіють 30-60% пшениці, якщо не розблокувати порти. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, урожай зерна в Україні цього року буде непоганим попри окупацію росією 30-40% сільгоспугідь і пожежі на полях у прифронтових районах. Уряд очікує, що в Україні зберуть близько 60 млн т зерна.

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