Ліван не дозволив російським суднам розвантажити крадене зерно з України, — ГУР — Finance.ua

Ліван не дозволив російським суднам розвантажити крадене зерно з України, — ГУР Вчора 17:10 — Казна та Політика

Суховантажам «Матрос Кішка» та «Матрос Пожинич» із сільгосппродукцією на борту довелося піти в Сирію. Звідти українське зерно планують розвозити в інші країни Близького Сходу.

Влада Лівану не дозволила російським суднам «Матрос Кішка» та «Матрос Пожинич» розвантажити вивезене з України зерно.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Як стало відомо, суховантажні машини зі вкраденим зерном загальною масою 54 тис. тонн на борту планували зайти 13 липня в порт Бейрута. Проте влада країни заборонила розвантаження незаконно вивезеної з України сільгосппродукції. У зв’язку з цим суднам довелося піти в Сирію — в порти Латакія й Тартус.

Українські розвідники інформують, що звідти зерно мають намір транспортувати в інші країни Близького Сходу та Північної Африки.

Як уточнюється, оператором суховантажних суден є компанія з Астрахані Crane Marine Contractor LLC.

За даними розвідки, окупанти планують відновити роботу морського порту в захопленому Маріуполі.

Насамперед росіяни сподіваються встановити сполучення з Ростовом-на-Дону, щоб вивозити туди метал. Проте суттєвою проблемою для загарбників залишається електропостачання для роботи порту.

Нагадаємо, Україна після війни може припинити експортувати зерно в Сирію. Це станеться, якщо влада країни продовжуватиме купувати в росіян вкрадене українське зерно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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