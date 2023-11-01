Кому з мобілізованих працівників обовʼязково треба виплачувати середній заробіток — Finance.ua

Кому з мобілізованих працівників обовʼязково треба виплачувати середній заробіток Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Верховна Рада ухвалила Закон України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» (далі — Закон № 2352), яким скасувала збереження середнього заробітку за мобілізованими працівниками (законопроєкт № 7251).

Про це пише «Кадровик».

Депутати тоді пояснили це тим, що «неможливо зберігати середню зарплату в умовах, коли велика частина персонального складу підприємства мобілізована».

Відповідно, було внесено зміни до Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду 16 жовтня 2023 року розглянув справу № 718/209/23 за позовом педагогічного працівника, якого мобілізували і який обстоював своє право на збереження середнього заробітку.

Зокрема, Верховний Суд зазначив, що Законом № 2352 не внесено змін до інших законів, які передбачають гарантії для громадян України, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, встановлені нормами інших законів (зокрема, для педагогічних чи науково-педагогічних працівників). Тобто для окремих категорій суб'єктів (зокрема, для педагогічних чи науково-педагогічних працівників), призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, збережено таку гарантію, як попередній середній заробіток.

Крім того, спеціальна норма (частина друга статті 5 Закону України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту») має перевагу над загальною (частина третя статті 119 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП) нормою. І прийнята пізніше в часі загальна норма (частина третя статті 119 КЗпП) не скасовує спеціальної норми.

Тому за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток.

Довідка Finance.ua:

в Україні планують запустити «смарт-мобілізацію», яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, за якою вони бажають мобілізуватись. Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Чиновник зазначив, що подібний пілот планується до запуску «через місяць-два»;

після запуску нововведення можна буде побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір, та як вони після цього будуть служити, наскільки будуть мотивовані, додав він. За словами міністра, це може бути першим пілотом, першим кроком для того, щоб запустити подібну умовну «смарт-мобілізацію».

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