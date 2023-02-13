Кому належить енергетична інфраструктура України (інфографіка) — Finance.ua

Кому належить енергетична інфраструктура України (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Фондовий ринок

Аналітики YouControl дослідили , хто володіє найбільшими енергетичними компаніями критичної інфраструктури, значна частина яких зазнала ударів противника. Як виявилося, більшість компаній належать державі або ж вітчизняним приватним власникам.

Проте суттєва частка знаходиться під прямим чи опосередкованим корпоративним контролем іноземців.

Аналітики YouControl сформували вибірку з 367 енергокомпаній, що входять до двадцятки найбільших підприємств кожної області за обсягом чистого доходу та мають основний КВЕД в секції D “Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря”. Із 367 компаній у складі 61 енергетичної (16,6%) присутні іноземні засновники або кінцеві бенефіціари. Тобто кожен шостий об’єкт критичної інфраструктури енергетичної сфери виявився з участю іноземного капіталу.

Підприємствами критичної інфраструктури енергетичного сектору України володіють акціонери з 18 країн світу.

Найбільша кількість компаній має власників з Кіпру (23), Німеччини (6), Китаю (5) та Латвії (5). Також до списку потрапила одна компанія з росії. Юрисдикції Кіпру, Швейцарії, Нідерландів, Австрії – один із найпопулярніших способів структурування бізнес-груп, і в більшості випадків за номінальними власниками-нерезидентами стоять бізнес-інтереси представників інших країн.

Найбагатша людина України за версією журналу Forbes, власник групи компаній України за версією журналу Forbes, власник групи компаній SCM Рінат Ахметов є бенефіціаром 18-ти компаній, що потрапили до вибірки досліджуваних компаній. Ще одна енергокомпанія має у складі акціонерів підконтрольну Ахметову компанію, що володіє майже 25% акцій. Понад 70% акцій цього підприємства контролюються групою VS Energy, що посідає 4-ту сходинку за кількістю компаній зі сфери енергозабезпечення.

До складу групи VS Energy , зокрема, входять 9 компаній, що працюють в енергетичному секторі. Офіційно бенефіціарами енергокомпаній значаться громадяни Євросоюзу: Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина). Проте ЗМІ , цю групу пов’язують з російськими олігархами (Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін), які знаходяться під санкціями в Україні.

Розподіл енергокомпаній за чистим доходом

Сумарний чистий дохід досліджуваних компаній за 2020 рік складав 333,1 млрд грн, 26% якого припадало на компанії Центрального регіону України. По 21% виручки генерували компанії критичної енергетичної інфраструктури Заходу та Півночі. Найменше доходів, а отже й енергоспоживання, – припадало на компанії зі Сходу (15,6%) та Півдня (15,7%).

Зі слів заступника директора YouControl з правових питань Данила Глоби, законодавство передбачає, що в Україні має бути створений реєстр найбільш важливих для життєдіяльності суспільства та держави об’єктів критичної інфраструктури. Наразі такого реєстру не існує, лише загальний секторальний перелік та критерії віднесення. Проте, його створення та наповнення необхідне для здійснення аналізу ризиків і загроз та завчасного їх попередження. В умовах війни доступ до певних даних такого реєстру може бути обмежено, але лише в порядку, визначеному законом.

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