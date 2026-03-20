Комплект пам’яті для смартфонів дорожчає Сьогодні 23:12

За даними Digital Chat Station, у другому кварталі ціна комплекту 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 1 ТБ флеш-пам'яті UFS 4.1 для смартфонів перевищить 2300 юанів або 330 доларів. Це ще більше посилить тиск на виробників, які й без того працюють в умовах низької рентабельності.

За наявними даними, компанія Meizu призупинила власну розробку апаратного забезпечення для нових телефонів і натомість розглядає можливість партнерства. Тим часом, компанії повсюдно почали коригувати ціни. Наприклад, OnePlus та Oppo нещодавно підвищили ціни на смартфони в Китаї.

Для споживачів це означає, що вищих цін стає дедалі складніше уникнути, навіть поза преміум-сегмента. Тепер і бюджетні, і телефони середнього цінового сегмента зазнають однакового тиску.

За словами Digital Chat Station, єдиним позитивним моментом є те, що нові телефони принаймні отримують більш функціональне обладнання. Оскільки вартість компонентів зростає, виробники, схоже, компенсують це, покращуючи технічні характеристики, надаючи користувачам очікуване обладнання та, у деяких випадках, додаючи нові функції.

itechua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.