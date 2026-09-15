Комплаєнс, аудит та ІТ: які функції дозволили передавати на аутсорсинг
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила вимоги до передачі окремих функцій компаній на аутсорсинг. Документ визначає, які завдання можна доручати зовнішнім виконавцям, хто має право надавати такі послуги та яких умов необхідно дотримуватися.
Передати такі функції можна лише тому, хто має достатньо ресурсів і кваліфікованих працівників та відповідає вимогам щодо ділової репутації.
Надавати послуги можуть українські та іноземні юридичні особи, а також фізичні особи.
Відповідальність залишається за компанією
Ключовий принцип нових вимог полягає в тому, що компанія може залучати зовнішніх виконавців, але не може перекладати на них власну відповідальність.
Навіть якщо внутрішній аудит або ІТ-функції передано на аутсорсинг, перед клієнтами та НКЦПФР за кінцевий результат відповідає сама компанія.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові правила, які дозволяють професійним учасникам ринків капіталу офіційно залучати сторонніх фахівців або компанії для виконання окремих функцій на умовах аутсорсингу. Нові правила встановлюють чіткі вимоги: зовнішній виконавець повинен мати достатньо ресурсів, кваліфікований персонал та бездоганну ділову репутацію. Його профіль діяльності має відповідати тій роботі, яку йому довіряють.