Компенсація за зруйноване житло: українцям назвали строки виплат — Finance.ua

Компенсація за зруйноване житло: українцям назвали строки виплат Сьогодні 17:05 — Нерухомість

Компенсація за зруйноване житло: українцям назвали строки виплат

Компенсацію за зруйноване під час військових дій житло українцям, можливо, почнуть видавати з травня 2023 року.

Про це в ефірі телемарафону у четвер, 2 березня, заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Ми сподіваємося, що вже у травні запрацює повноцінно механізм компенсації за зруйноване та пошкоджене житло. Коли цей закон запрацює, на таку компенсацію матимуть право громадяни України — виключно фізичні особи. На сьогодні держава не має можливості відшкодовувати збитки для бізнесу. Це буде наступним кроком», — розповіла вона.

За словами Олени Шуляк, компенсація належить тільки за те житло, яке було зруйноване після 24 лютого 2022 року.

«Люди, у яких зруйновані квартири, отримають житлові сертифікати, які обмінюватимуть на житло, яке вони самі оберуть. Людина вільно обиратиме і населений пункт, і самостійно ту нерухомість, яку хоче», — наголосила Олена Шуляк.

Вона також розповіла, що станом на березень 2023 року громадяни України через «Дію» подали 335 тис. заявок на зруйноване або пошкоджене житло.

Як саме українці отримуватимуть компенсацію

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 7198 про створення механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни.

Відповідно до закону, компенсація належить лише за пошкоджену чи знищену житлову нерухомість. Наприклад:

квартири;

інші житлові приміщення (кімнати у гуртожитках);

садиби;

садові та дачні будинки;

об’єкти будівництва з опорними та зовнішніми конструкціями.

При цьому законопроєктом не передбачається, що компенсація виплачуватиметься грошима. Українцям видаватимуть житлові сертифікати.

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