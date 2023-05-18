Компенсація за невикористану соціальну відпустку: хто з бійців має право на виплати — Finance.ua

Компенсація за невикористану соціальну відпустку: хто з бійців має право на виплати Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Компенсація за невикористану соціальну відпустку: хто з бійців має право на виплати

Окрім щорічної чи додаткової відпустки, за невикористання якої державою передбачена компенсація, існує ще соціальна відпустка, за яку теж виплачуються кошти, якщо військовий не перебував на відпочинку.

Як повідомляє Юридична сотня, додаткова соціальна відпустка надається без урахування святкових і неробочих днів.

Ця компенсація надається військовим:

жінкам, які мають двох або більше дітей, молодших за 15 років;

жінкам, які мають дитину з інвалідністю;

жінкам, які всиновили (удочерили) дитину;

чоловікам та жінкам, які виховують дитину самостійно.

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У повідомленні додається, що у разі декількох підстав для надання вищезазначеного відпочинку, загальна кількість відпустки не може перевищувати 17 календарних днів.

До речі, правовий режим воєнного стану не позбавляє права на таку відпустку.

Як отримати компенсацію:

Перед звільненням з військової служби варто написати рапорт на компенсацію відповідної відпустки. Також докласти до рапорту наступні документи:

свідоцтва про народження дитини/дітей; медичні документи, що підтверджують інвалідність дитини;

документи про всиновлення; копію свідоцтва про розірвання шлюбу;

офіційно складений, оформлений і засвідчений у встановленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька або матері у вихованні дитини;

витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини;

свідоцтво про смерть одного із батьків тощо.

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Нарахування буде здійснено під час виключення бійця зі списків особового складу військовою частиною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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