Компанія, що виробляє танки Leopard, відкрила спільне підприємство в Україні — Finance.ua

Компанія, що виробляє танки Leopard, відкрила спільне підприємство в Україні Сьогодні 06:35

Компанія, що виробляє танки Leopard, відкрила спільне підприємство в Україні

Німецька компанія KNDS Deutschland (Krauss-Maffei-Wegmann, KMW) офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Спільне підприємство спеціалізуватиметься на обслуговуванні та ремонті військової техніки, яку поставила компанія Силам оборони України.

Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році. Українські спеціалісти, що працюватимуть на підприємстві, пройшли навчання у Німеччині, а на об’єктах вже встановлені перші системи.

«Це має надзвичайно важливе значення для нашої обороноздатності — адже тепер техніка буде ремонтуватись швидше. А значить, швидше буде повернена на фронт для виконання бойових завдань. Також робота спільного підприємства суттєво підтримає і нашу економіку інвестиціями та робочими місцями», — заявив Сметанін.

Як пише Мілітарний, компанія KNDS Deutschland є виробником великої кількості бронетехніки, що на озброєнні Сил оборони України, зокрема танків Leopard 1 та Leopard 2, самохідних зенітних установок Gepard та самохідних артилерійських установок PzH 2000.

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