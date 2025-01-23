Компанія, що виробляє танки Leopard, відкрила спільне підприємство в Україні — Finance.ua
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Компанія, що виробляє танки Leopard, відкрила спільне підприємство в Україні

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Компанія, що виробляє танки Leopard, відкрила спільне підприємство в Україні
Компанія, що виробляє танки Leopard, відкрила спільне підприємство в Україні
Німецька компанія KNDS Deutschland (Krauss-Maffei-Wegmann, KMW) офіційно відкрила спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Спільне підприємство спеціалізуватиметься на обслуговуванні та ремонті військової техніки, яку поставила компанія Силам оборони України.
Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році. Українські спеціалісти, що працюватимуть на підприємстві, пройшли навчання у Німеччині, а на об’єктах вже встановлені перші системи.
«Це має надзвичайно важливе значення для нашої обороноздатності — адже тепер техніка буде ремонтуватись швидше. А значить, швидше буде повернена на фронт для виконання бойових завдань. Також робота спільного підприємства суттєво підтримає і нашу економіку інвестиціями та робочими місцями», — заявив Сметанін.
Як пише Мілітарний, компанія KNDS Deutschland є виробником великої кількості бронетехніки, що на озброєнні Сил оборони України, зокрема танків Leopard 1 та Leopard 2, самохідних зенітних установок Gepard та самохідних артилерійських установок PzH 2000.
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