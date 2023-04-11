Компанія-розробник ChatGPT заявила про підвищення рівня безпеки чат-бота — Finance.ua
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Компанія-розробник ChatGPT заявила про підвищення рівня безпеки чат-бота

Технології&Авто
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Компанія-розробник ChatGPT заявила про підвищення рівня безпеки чат-бота
Компанія-розробник ChatGPT заявила про підвищення рівня безпеки чат-бота
Американська компанія OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT, оголосила про посилення заходів безпеки інтерактивного продукту на основі штучного інтелекту, щоб захистити конфіденційність користувачів та дітей.
Про це повідомляє NHK.
Як зазначається, OpenAI оголосила про оновлені заходи безпеки у своєму офіційному блозі.
Зокрема, компанія наголосила, що деякі дані для навчання містять персональну інформацію, але вона працює над видаленням інформації про приватних осіб.
OpenAI також повідомила, що запобігає програмуванню технології для генерування ненависницького контенту й такого, що пропагує насильство та жорстокість.

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За даними компанії, порівняно з попереднім варіантом новітня модель GPT-4 на 82% менш імовірно відповідатиме на запити щодо забороненого контенту.
Чат-бот ChatGPT набуває популярності у всьому світі, оскільки ця система може генерувати тексти, які схожі на витвір людини. Водночас зростає занепокоєння щодо захисту конфіденційності користувачів.
Як повідомлялося, влада Італії тимчасово заборонила використання чат-бота ChatGPT.
Водночас Офіс комісара з питань приватності Канади розпочав розслідування щодо можливого неналежного використання особистих даних чат-ботом ChatGPT.

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За матеріалами:
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