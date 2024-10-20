Компанія Mobvoi представила найміцніший смартгодинник бренду (фото) — Finance.ua
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Компанія Mobvoi представила найміцніший смартгодинник бренду (фото)

Технології&Авто
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Компанія Mobvoi представила найміцніший смартгодинник бренду (фото)
Компанія Mobvoi представила найміцніший смартгодинник бренду (фото)
Компанія Mobvoi розширює свій асортимент смартгодинників, випустивши нову модель — TicWatch Atlas.
За словами виробника, TicWatch Atlas є «найміцнішим смартгодинником» бренду. Пристрій має чип Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативної пам’яті, 32 ГБ вбудованої, акумулятор ємністю 628 мА⋅год, а також 1.43-дюймовий подвійний дисплей.
Компанія Mobvoi представила найміцніший смартгодинник бренду (фото)
Основний шар має AMOLED-матрицю, а додатковий — IPS. Екран підтримує функцію Always On і вкритий сапфіровим склом.
TicWatch Atlas має водонепроникність 5 ATM та сертифікацію MIL-STD-810H. Рамка годинника зроблена з алюмінію 7000-ої серії та нейлону зі скловолокном.
Компанія Mobvoi представила найміцніший смартгодинник бренду (фото)
Гаджет отримав багато різних датчиків для спостереження за спортом і показниками здоров’я. Щодо автономності, то її вистачить до 45 днів з режимом Essential Mode, або до 90 годин у режимі Smart Mode.
Компанія Mobvoi представила найміцніший смартгодинник бренду (фото)
TicWatch Atlas підтримують швидке заряджання — 30 хвилин забезпечать до 2 днів роботи пристрою. Новинка постачається з операційною системою Wear OS 4.
TicWatch Atlas вже можна купити. Смартгодинник коштує $349. В наявності є два кольори: Black та Silver.
За матеріалами:
mezha.media
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