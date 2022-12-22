Компанія MINI представила ювілейний кабріолет MINI Cooper S Convertible Seaside Edition (фото) — Finance.ua

Компанія MINI представила ювілейний кабріолет MINI Cooper S Convertible Seaside Edition (фото) Сьогодні 03:53 — Фондовий ринок

З нагоди 30-річчя кабріолета MINI автовиробник, що належить BMW Group, презентував абсолютно новий MINI Cooper S Convertible Seaside Edition. Ювілейна версія відрізняється ексклюзивним забарвленням кузова та двоколірними колісними дисками.

Автомобіль отримав нове забарвлення кузова Caribbean Aqua з унікальною графікою у вигляді подвійних декоративних смуг білого кольору, що йдуть від дверей до задньої частини авто, а також наклейок спереду та логотипу Seaside на кришці багажника.

Кабріолет комплектується 18-дюймовими легкосплавними двоколірними дисками Resolute, а в його салоні з’явилися декоративні смуги і значок «30», який є навіть на ключі.

Новий MINI Convertible Seaside Edition вже доступний для замовлення у дилерів марки у Великобританії за ціною 34 500 фунтів стерлінгів.

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