Компанія MINI представила ювілейний кабріолет MINI Cooper S Convertible Seaside Edition (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія MINI представила ювілейний кабріолет MINI Cooper S Convertible Seaside Edition (фото)

Фондовий ринок
16
З нагоди 30-річчя кабріолета MINI автовиробник, що належить BMW Group, презентував абсолютно новий MINI Cooper S Convertible Seaside Edition. Ювілейна версія відрізняється ексклюзивним забарвленням кузова та двоколірними колісними дисками.
Компанія MINI представила ювілейний кабріолет MINI Cooper S Convertible Seaside Edition (фото)
Автомобіль отримав нове забарвлення кузова Caribbean Aqua з унікальною графікою у вигляді подвійних декоративних смуг білого кольору, що йдуть від дверей до задньої частини авто, а також наклейок спереду та логотипу Seaside на кришці багажника.
Кабріолет комплектується 18-дюймовими легкосплавними двоколірними дисками Resolute, а в його салоні з’явилися декоративні смуги і значок «30», який є навіть на ключі.
Новий MINI Convertible Seaside Edition вже доступний для замовлення у дилерів марки у Великобританії за ціною 34 500 фунтів стерлінгів.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.