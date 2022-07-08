Компанія Маска розпочала прийом криптовалюти Dogecoin — Finance.ua
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Компанія Маска розпочала прийом криптовалюти Dogecoin

Фінтех і Картки
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Компанія Маска розпочала прийом криптовалюти Dogecoin
Компанія Маска розпочала прийом криптовалюти Dogecoin
Материнська компанія SpaceX, що займається будівництвом інфраструктури та тунелів, The Boring Company оголосила про початок прийому оплати в криптовалюті — відтепер водії зможуть платити за поїздки тунелями Лос-Анджелеса у Dogecoin.
Як повідомили представники The Boring Company, наразі мешканці міста мають можливість користуватися підземною транспортною системою безкоштовно, втім у майбутньому одна поїздка коштуватиме $ 1.5, а добовий абонемент — $ 2.5. Оплату можна буде здійснити у фіатній валюті або у Dogecoin.

Dogecoin: перша «мемна криптовалюта» з неабиякими перспективами 🐶

Це не єдина ініціатива Ілона Маска, пов’язана з DOGE. Нещодавно СЕО Tesla заявив, що відправить криптовалюту Dogecoin на Місяць. «Місія DOGE-1 на Місяць», як її назвав Ілон Маск, відбудеться ближче до кінця цього року. Цікаво, що, попри нещодавню корекцію ринку, мільярдер підтвердив, що продовжує підтримувати токен.
До речі, на платформі для торгівлі криптовалютою Coinsmart можна швидко та легко купувати біткоіни та інші цифрові валюти. А з промокодом GETCRYPTO можна отримати знижку в розмірі 20 $ у BTC на перший депозит.

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За матеріалами:
noworries
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