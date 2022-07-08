Компанія Маска розпочала прийом криптовалюти Dogecoin — Finance.ua

Компанія Маска розпочала прийом криптовалюти Dogecoin Вчора 18:06 — Фінтех і Картки

Компанія Маска розпочала прийом криптовалюти Dogecoin

Материнська компанія SpaceX, що займається будівництвом інфраструктури та тунелів, The Boring Company оголосила про початок прийому оплати в криптовалюті — відтепер водії зможуть платити за поїздки тунелями Лос-Анджелеса у Dogecoin.

Як повідомили представники The Boring Company, наразі мешканці міста мають можливість користуватися підземною транспортною системою безкоштовно, втім у майбутньому одна поїздка коштуватиме $ 1.5, а добовий абонемент — $ 2.5. Оплату можна буде здійснити у фіатній валюті або у Dogecoin.

Це не єдина ініціатива Ілона Маска, пов’язана з DOGE. Нещодавно СЕО Tesla заявив, що відправить криптовалюту Dogecoin на Місяць. «Місія DOGE-1 на Місяць», як її назвав Ілон Маск, відбудеться ближче до кінця цього року. Цікаво, що, попри нещодавню корекцію ринку, мільярдер підтвердив, що продовжує підтримувати токен.

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noworries За матеріалами:

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