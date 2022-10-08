Компанія Google представила новий роутер Nest Wi-Fi Pro з підтримкою Wi-Fi 6E — Finance.ua

Компанія Google представила новий роутер Nest Wi-Fi Pro з підтримкою Wi-Fi 6E Вчора 01:53 — Фондовий ринок

Сімейство розумних пристроїв Google поповнив новий роутер — модель Nest Wi-Fi Pro. Його ключовими особливостями стали підтримка трьох діапазонів Wi-Fi, розумна прошивка з функціями оптимізації якості з’єднання, а також можливість працювати в складі Mesh-мережі з аналогічними пристроями, пише nrj.com.ua

Максимальна пропускна здатність Nest Wi-Fi Pro складає 5,4 Гбіт/с, а заявлена зона покриття бездротової мережі — до 204 квадратних метрів. При об’єднанні в Mesh-мережа три роутери розширять її до 612 м2. Виробник зазначає, що новинка підтримує стандарти Wi-Fi 6E та WPA3 для захисту з’єднання. Для дротового підключення пристрій оснащується двома гігабітними портами Ethernet.

Nest Wi-Fi Pro допомагає керувати пристроями розумного будинку завдяки підтримці протоколу Matter. Роутер здатний аналізувати та регулювати продуктивність мережі, а в разі неполадок — повідомляти про це користувача, пропонуючи різні шляхи вирішення проблем.

Ціна

Продаж роутера Nest Wi-Fi Pro стартує в США 27 жовтня. Вартість за комплект із трьох штук становить $399,99, а один роутер обійдеться покупцям у $199.

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