Компанія Фрідмана подала позов проти України на 1 мільярд доларів — Finance.ua
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Компанія Фрідмана подала позов проти України на 1 мільярд доларів

Фондовий ринок
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Компанія Фрідмана подала позов проти України на 1 мільярд доларів
Компанія Фрідмана подала позов проти України на 1 мільярд доларів
Компанія російського олігарха Михайла Фрідмана подала позов до суду проти України. Усе через «Сенс Банк». Ба більше, компанія вимагає шалену фінансову компенсацію.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ABH Holdings S.A..
Йдеться про компанію ABH Holdings S.A., яка подала запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) під егідою Світового банку у Вашингтоні. Головна причина — націоналізація «Сенс Банку» державою Україна, яку у Фрідмана називають незаконною.
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У позовній заяві компанія ABH Holdings S.A. вказала, що прагне отримати компенсацію від України у понад 1 мільярд доларів. Як правову основу вказали Договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом і урядом України про взаємне залучення та захист інвестицій.
Крім того, в ABH Holdings S.A. вважають, що держава Україна нібито незаконно відібрала «Сенс Банк» у правомірних власників, акціонерів та бенефіціарів, поєднуючи корпоративне рейдерство і військові спекуляції.
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Нагадаємо, 22 липня 2023 року Уряд України підтримав рішення Нацбанку про виведення з ринку «Сенс Банку». Банком володіли росіяни. Головними бенефіціарами були олігархи, проти яких РНБО запровадила санкції: Андрій Косогов (40,96% акціями банку), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%). Номінальним власником акцій «Сенс Банку» є ABH Holdings S.A., яка зареєстрована в Люксембурзі.

Ребрендинг не врятував: Сенс Банк переходить державі

За матеріалами:
Телеканал 24
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