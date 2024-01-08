Компанія Фрідмана подала позов проти України на 1 мільярд доларів — Finance.ua

Компанія Фрідмана подала позов проти України на 1 мільярд доларів Сьогодні 15:46 — Фондовий ринок

Компанія Фрідмана подала позов проти України на 1 мільярд доларів

Компанія російського олігарха Михайла Фрідмана подала позов до суду проти України. Усе через «Сенс Банк». Ба більше, компанія вимагає шалену фінансову компенсацію.

Йдеться про компанію ABH Holdings S.A., яка подала запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) під егідою Світового банку у Вашингтоні. Головна причина — націоналізація «Сенс Банку» державою Україна, яку у Фрідмана називають незаконною.

У позовній заяві компанія ABH Holdings S.A. вказала, що прагне отримати компенсацію від України у понад 1 мільярд доларів. Як правову основу вказали Договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом і урядом України про взаємне залучення та захист інвестицій.

Крім того, в ABH Holdings S.A. вважають, що держава Україна нібито незаконно відібрала «Сенс Банк» у правомірних власників, акціонерів та бенефіціарів, поєднуючи корпоративне рейдерство і військові спекуляції.

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Нагадаємо, 22 липня 2023 року Уряд України підтримав рішення Нацбанку про виведення з ринку «Сенс Банку». Банком володіли росіяни. Головними бенефіціарами були олігархи, проти яких РНБО запровадила санкції: Андрій Косогов (40,96% акціями банку), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%). Номінальним власником акцій «Сенс Банку» є ABH Holdings S.A., яка зареєстрована в Люксембурзі.

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