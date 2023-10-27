Фрідман програв суд про витрати на утримання особняка в Лондоні — Finance.ua

Фрідман програв суд про витрати на утримання особняка в Лондоні Сьогодні 18:09 — Фондовий ринок

Суд у Великій Британії відхилив позов підсанкційного російського олігарха Міхаіла Фрдмана, який оскаржував заборону на оплату витрат, пов’язаних з його лондонським особняком.

Про це пише Reuters із посиланням на рішення Високого суду Лондона.

«Фрідман подав до суду на британський санкційний офіс OFSI після того, як той відмовився дозволити йому витрачати 30 тис. фунтів на місяць, щоб запобігти занепаду особняка Athlone House, який він купив за 65 мільйонів фунтів.

59-річний мільярдер також хотів витрачати 1 850 фунтів на місяць на системи зв’язку, які, за словами Фрідмана, регулюють телефони, ІТ, освітлення, опалення та безпеку", — пише агентство.

Адвокати Фрідмана стверджували, що Athlone House є «унікальною власністю з унікальними потребами … не в останню чергу у світлі його колекції творів мистецтва».

Фрідман також хотів, щоб йому дозволили витрачати гроші на персонал, не пов’язаний з охороною, включаючи водія, в чому йому відмовили на тій підставі, що він може користуватися громадським транспортом.

Однак олігарх відмовився від своєї вимоги платити водієві після того, як виїхав з Британії до Ізраїлю, а потім до Росії, незадовго до слухання минулого тижня.

Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) заявило, що вже видало Фрідману ліцензію на погашення заборгованості та одноразові виплати на загальну суму близько 1,4 мільйона фунтів стерлінгів, а також майбутні виплати в розмірі 760 тис фунтів стерлінгів на рік.

У своєму письмовому рішенні в четвер суддя Пушпіндер Саїні відхилив позов Фрідмана проти OFSI, заявивши, що його рішення було законним.

Адвокати Фрідмана повідомили, що він хотів би мати можливість повернутися до Британії, але Саїні заявив у своєму рішенні, що повернення Фрідмана «не буде можливим», оскільки він фактично підпадає під заборону на в'їзд.

Адвокати Фрідмана, що базуються в Лондоні, не відразу відповіли на запит про коментар.

Представник британського уряду в четвер привітав це рішення, яке, за його словами, свідчить про те, що «наш режим ліцензування фінансових санкцій працює».

Російський олігарх, чиї статки оцінюються журналом Forbes у 12,8 мільярда доларів, перебуває під британськими санкціями з березня 2022 року, через місяць після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У вересні його включення до британського санкційного списку було оновлене, і з нього було вилучено згадку про те, що він є «прокремлівським олігархом».

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