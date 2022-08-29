Компанія Ericsson до кінця року піде з росії — Finance.ua
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Компанія Ericsson до кінця року піде з росії

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Компанія Ericsson до кінця року піде з росії
Компанія Ericsson до кінця року піде з росії
Шведський виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson закриє до кінця року представництво в росії і скоротить всіх співробітників.
Про це повідомляє Коммерсантъ.
Ericsson може виділити сервіс підтримки в самостійну юрособу, засновниками якої стане менеджмент. Частина співробітників підтримки Ericsson може перейти в нову компанію.
У операторів мобільного зв’язку можуть початися проблеми через відсутність компонентів для базових станцій. Найбільшими замовниками Ericsson в останні роки були російські оператори МТС і Tele2.

Російський економічний корабель, іди на##й 🧐

Ericsson разом з фінською Nokia були найбільшими постачальниками обладнання для мобільних мереж в росії. Частка фінської компанії становила 30-40%, частка Ericsson — близько 20%. Представництво шведської компанії на території росії вперше було відкрито 140 років тому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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