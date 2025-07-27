Компанія Bo представила електросамокат Turbo зі швидкістю 160 км/год (фото) — Finance.ua

Компанія Bo представила електросамокат Turbo зі швидкістю 160 км/год (фото) Сьогодні 00:09 — Технології&Авто

Компанія Bo представила електросамокат Turbo зі швидкістю 160 км/год (фото)

Британський стартап Bo, заснований інженерами з автоспортивної компанії Williams, презентував нову модель електросамоката Turbo, який скоро може поставити світовий рекорд по швидкості серед електросамокатів.

Про це пише electrek.

Bo Turbo — це модернізована версія стандартного самоката Bo M, оснащена подвійним двигуном потужністю 24 000 Вт та акумулятором ємністю 1800 Вт·год.

Як заявляє виробник, Turbo може розвивати швидкість понад 160 км/год та має запас ходу до 240 км (при швидкості 30 км/год).

Turbo отримав легку конструкцію з авіаційного алюмінію та має високий коефіцієнт потужності на вагу, який, за словами розробників, перевершує показники суперкарів, зокрема Bugatti Veyron.

Для охолодження електроніки та гальм передбачені повітрозабірники, спроєктовані в стилі болідів Формули-1.

Електросамокат наразі проходить випробовування і доопрацьовується. Новинка була протестована колишнім BMX-велогонщиком Тре Уайтом, який досяг на ньому швидкості «лише» 137 км/год.

Проте виробник продовжує вдосконалювати Turbo задля досягнення порогу в понад 160 км/год і планує поставити світовий рекорд з цим показником.

Електросамокат Bo Turbo (зліва) та стандартна модель Bo M

Компанія Bo планує випустити обмежену серію електросамокатів Turbo на замовлення, починаючи з ціни $29 500.

Перший екземпляр за цю суму буде доставлено колекціонеру в Мадриді в 2026 році перед проведенням місцевого Гран-прі.

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