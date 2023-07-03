Компанії з Європи проти обмежень у сфері ШІ: побоюються збитків і конкуренції США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанії з Європи проти обмежень у сфері ШІ: побоюються збитків і конкуренції США

Технології&Авто
15
Компанії з Європи проти обмежень у сфері ШІ: побоюються збитків і конкуренції США
Компанії з Європи проти обмежень у сфері ШІ: побоюються збитків і конкуренції США
Десятки найбільших європейських компаній, зокрема німецька Siemens і французька Airbus, виступили проти запропонованого ЄС закону про регулювання штучного інтелекту, повідомляє Financial Times. Керівники підприємств кажуть, що правила ризикують завдати шкоди конкурентоспроможності та гальмують прогрес.
Відкритий лист підписало більш ніж 150 керівників, які зазначили у зверненні, що ШІ дає «шанс приєднатися до технологічної еволюції», але занадто жорстке регулювання ШІ може позбавити їх цієї можливості.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Підписанти, від автовиробника Renault до другої за величиною у світі пивоварної компанії Heineken, заявили, що компанії, які розробляють і впроваджують нейромережі, зіткнуться з непропорційними витратами на дотримання вимог і ризиків відповідальності. Такі обмеження можуть призвести до відмови інвесторів від розробки ШІ в Європі та створення «критичного розриву в продуктивності» порівняно зі США. Компанії закликали ЄС створити регулювальний орган із галузевих експертів для контролю за виконанням закону в міру розвитку технологій.

Читайте також: Як заробити за допомогою штучного інтелекту

Ті, хто підписався, схоже, не прочитали текст закону і реагують «за принципом натовпу», сказав у відповідь на лист член Європарламенту Драгош Тудораче, який керував розробкою законопроєкту.
Він зазначив, що єдиними «конкретними» пропозиціями, які компанії висунули в листі, були ті, що й так були представлені Європейському парламенту: «процедура визначення стандартів, керована промисловістю; управління за участю промисловості за столом переговорів; легкий режим регулювання, що вимагається для прозорості». Нічого іншого, про те, що і так знають у Європарламенті, бізнесмени не запропонували.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.