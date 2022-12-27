Компактний Suzuki перетворили в мініатюрну копію культового Toyota Land Cruiser (фото) — Finance.ua

Компактний Suzuki перетворили в мініатюрну копію культового Toyota Land Cruiser (фото) Сьогодні 02:05 — Технології&Авто

Компактний Suzuki перетворили в мініатюрну копію культового Toyota Land Cruiser (фото)

Японське ательє DAMD виконало тюнінг Suzuki Hustler. Компактний міський кросовер перетворили на оригінальний кросовер у ретро-стилі.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті.

Якщо точніше, то дизайн DAMD Hustler Country (саме так назвали проєкт) виконаний на кшталт класичного позашляховика Toyota Land Cruiser FJ40 60-х років. Мініатюрний автомобіль отримав схожі круглі фари, а також решітку радіатора та бампери під старовину. Крім того, на даху з’явився багажник, збільшено кліренс та встановлені вогнеборчі шини.

Салон Suzuki Hustler змінився меншим. Його тільки обробили вінтажною тканиною — вона була популярна за часів Toyota Land Cruiser FJ40.

Характеристики Suzuki Hustler не змінилися, адже у DAMD не чіпали двигун та шасі. Кросовер оснащений скромним 660-кубовим турбомотором на 64 к. с., доповненим 48-вольтною гібридною установкою. Доступні версії з переднім чи повним приводом.

Новий Suzuki Hustler Country презентують у січні на автошоу в Токіо. Незабаром після цього в ательє DAMD почнуть перероблення та продаж цих авто.

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