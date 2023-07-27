Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації — Finance.ua

Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації Сьогодні 11:26 — Казна та Політика

Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомляє Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Як повідомляється, «за» проголосували 17 членів комітету.

Йдеться про продовження їх дії ще на 90 діб (до 15 листопада 2023 року).

Як зазначив нардеп, далі ці рішення має затвердити парламент (226+ голосів) і «це відбудеться дуже скоро».

Продовження воєнного стану та мобілізації

26 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні.

Це буде вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії. Востаннє їх продовжували у травні до 18 серпня.

Довідка Finance.uа:

Режим воєнного стану

Під час дії воєнного стану в країні можуть бути такі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів.

Загальна мобілізація. Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ. Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають такі категорії військовозобов'язаних:

ті, хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років;

чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років;

чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи, А віком до 18 років;

чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);

чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 −23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим.

Також під час воєнного стану не можуть мобілізувати:

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення АТО/ООС

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