Комісія парламенту Туреччини найближчими днями розгляне заявку Швеції до НАТО — Finance.ua

Комісія парламенту Туреччини найближчими днями розгляне заявку Швеції до НАТО Вчора 09:33

У четвер, 16 листопада, комісія турецького парламенту обговорить заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Sky News

Заявка Швеції повинна бути схвалена до голосування на Генеральній асамблеї у повному складі.

Відповідний крок може бути вагомим в цій ситуації, після того, як Туреччина спочатку виступала проти схвалення заявки на членство, звинувативши Швецію в переховуванні курдських бойовиків та інших угруповань, які Анкара вважає загрозою своїй безпеці. Зокрема заявка була відхилена й Угорщиною.

Попри усе, декілька тижнів тому президент Тайіп Ердоган подав законопроєкт на ратифікацію заявки Швеції до парламенту. Відповідний крок привітали в НАТО й Стокгольмі.

«Потенційне прийняття Швеції до НАТО стане ударом по президенту (диктатору. — Ред.) Володимиру Путіну. Щоб зрозуміти це, нам потрібно повернутися до минулого року, коли президент Путін вторгся в Україну. Однією з головних причин цього було стримування зусиль президента України Володимира Зеленського щодо вступу до НАТО. Це було червоним прапором для лідера, оскільки він вважав, що військовий альянс зазіхає на російські кордони», — пише видання.

Зокрема в минулому диктатор попереджав про те, що він нібито буде готовий застосувати ядерну зброю для захисту «територіальної цілісності» росії.

Втім, вже у квітні Фінляндія офіційно стала новим членом НАТО.

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