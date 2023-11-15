Комісія парламенту Туреччини найближчими днями розгляне заявку Швеції до НАТО — Finance.ua
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Комісія парламенту Туреччини найближчими днями розгляне заявку Швеції до НАТО

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У четвер, 16 листопада, комісія турецького парламенту обговорить заявку Швеції на вступ до НАТО.
Про це повідомляє Sky News.
Заявка Швеції повинна бути схвалена до голосування на Генеральній асамблеї у повному складі.
Відповідний крок може бути вагомим в цій ситуації, після того, як Туреччина спочатку виступала проти схвалення заявки на членство, звинувативши Швецію в переховуванні курдських бойовиків та інших угруповань, які Анкара вважає загрозою своїй безпеці. Зокрема заявка була відхилена й Угорщиною.
Попри усе, декілька тижнів тому президент Тайіп Ердоган подав законопроєкт на ратифікацію заявки Швеції до парламенту. Відповідний крок привітали в НАТО й Стокгольмі.
«Потенційне прийняття Швеції до НАТО стане ударом по президенту (диктатору. — Ред.) Володимиру Путіну. Щоб зрозуміти це, нам потрібно повернутися до минулого року, коли президент Путін вторгся в Україну. Однією з головних причин цього було стримування зусиль президента України Володимира Зеленського щодо вступу до НАТО. Це було червоним прапором для лідера, оскільки він вважав, що військовий альянс зазіхає на російські кордони», — пише видання.
Зокрема в минулому диктатор попереджав про те, що він нібито буде готовий застосувати ядерну зброю для захисту «територіальної цілісності» росії.
Втім, вже у квітні Фінляндія офіційно стала новим членом НАТО.
За матеріалами:
РБК-Україна
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