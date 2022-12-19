Команда Маска шукає нові інвестиції для Twitter після відтоку рекламодавців — Finance.ua
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Команда Маска шукає нові інвестиції для Twitter після відтоку рекламодавців

Фондовий ринок
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Команда мільярдера Ілона Маска звернулася до інвесторів з проханням про нове фінансування для його платформи соціальної мережі Twitter, яка перебуває у скрутному становищі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на одного з інвесторів.
Росс Гербер, президент і головний виконавчий директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, повідомив агентству Reuters, що представник Маска зв’язався з ним з приводу пропозиції більшої кількості акцій за тією ж ціною 54,20 долара, яку Маск заплатив у жовтні.
Джаред Бірчал, керуючий директор сімейного офісу Ілона Маска, цього тижня звернувся до потенційних інвесторів, повідомила у п’ятницю новинна платформа Semafor з посиланням на двох осіб, знайомих із зусиллями зі збору коштів.
Twitter пережив те, як рекламодавці біжать через побоювання з приводу підходу Маска до контролю за твітами, зниження доходів та його здатності виплатити відсотки за боргом у 13 мільярдів доларів, який Маск взяв на себе, щоб купити компанію — соціальну мережу.
Раніше Маск продав акції Tesla ще на 3,6 мільярда доларів, внаслідок чого цього року було продано акції компанії з виробництва електромобілів на суму майже 40 мільярдів доларів.
Акції Tesla у п’ятницю продемонстрували найгірші втрати за тиждень із березня 2020 року, тоді як інвестори дедалі більше стурбовані тим, що Маск відволікається на Twitter, та через уповільнення світової економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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